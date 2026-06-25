DR. JOSÉ MARIPANI ES REELECTO COMO RECTOR DE LA UMAG Y PROYECTA UNA NUEVA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL

El rector de la Universidad de Magallanes (UMAG), Dr. José Maripani, abordó los desafíos que enfrentará la casa de estudios durante el período 2026-2030, luego de resultar reelecto en las recientes elecciones internas de la institución. Lo hizo durante una entrevista concedida la mañana de este jueves al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Maripani obtuvo 113 votos y se impuso al académico Juan Carlos Yáñez, asegurando un nuevo período al frente de la principal universidad de la región. Al analizar el resultado, destacó el respaldo recibido por parte de la comunidad universitaria y aseguró que el desafío ahora es avanzar hacia una etapa de estabilidad y desarrollo.

“Recibimos estos resultados con mucha gratitud y humildad”, afirmó. Agregó que “ya las elecciones terminaron y tenemos que gobernar para todos y todas y de alguna manera hemos logrado un punto de inflexión. Creemos que podemos avanzar hacia un punto de estabilidad”.

El rector recordó que su primera administración estuvo marcada por la necesidad de enfrentar una compleja situación financiera, lo que obligó a implementar medidas de contención del gasto y fortalecimiento institucional. Según explicó, la universidad logró revertir los números negativos y cerrar el último ejercicio con resultados positivos.

“En nuestro balance de este año tuvimos utilidades contables que no ocurría hace muchos años en la Universidad”, señaló. Precisó además que, descontando efectos extraordinarios, la institución registró una utilidad contable cercana a los 351 millones de pesos.

Entre los avances alcanzados durante el primer período destacó la obtención de cinco años de acreditación institucional, el acceso a fondos nacionales para investigación e innovación y el crecimiento de la matrícula estudiantil, factores que permitieron sentar las bases para una segunda etapa de desarrollo.

Respecto de los desafíos futuros, Maripani indicó que uno de los principales objetivos será fortalecer la retención estudiantil y avanzar hacia nuevas modalidades de enseñanza.

“Tenemos que mejorar la retención de estudiantes, que no se vayan nuestras y nuestros estudiantes”, afirmó. En esa línea, sostuvo que la universidad deberá avanzar en la implementación de una estrategia de educación digital. “Hemos hablado también de cómo enfocamos la idea de una universidad virtual, una universidad online. Creemos que es parte de lo que están haciendo el resto de las universidades, no solamente en Chile, sino que en el mundo”, señaló.

En materia de infraestructura, el rector destacó proyectos financiados con recursos ministeriales, entre ellos la remodelación del edificio Expansionado para uso estudiantil, la ampliación de espacios destinados a organizaciones estudiantiles y el impulso al futuro Centro de Convenciones de la UMAG.

Sobre esta última iniciativa, explicó que busca fortalecer el turismo de reuniones y eventos en la región. “Punta Arenas no tiene un espacio para realizar conferencias de tamaño medio”, indicó, agregando que el proyecto forma parte del Plan Estratégico de Desarrollo de Zonas Extremas.

La conversación también abordó el rol de la universidad frente a las oportunidades productivas de Magallanes. En ese contexto, Maripani manifestó que la institución continuará fortaleciendo la formación de capital humano para la industria del hidrógeno verde y otros proyectos energéticos.

“Tenemos que tener y hay que capacitar ingenieros, hay que capacitar personas. Entonces en formación y en capacitación la Universidad se ha estado preparando y va a tratar de influir en ese futuro”, afirmó.

Asimismo, destacó el potencial de la salmonicultura, la investigación en fiordos y canales, y el desarrollo de nuevas áreas asociadas a los recursos marinos y los alimentos funcionales.

Otro de los temas relevantes fue la presencia científica chilena en la Antártica. El rector reiteró el interés de la UMAG por fortalecer su participación en el territorio antártico y avanzar en una mayor colaboración con el Instituto Antártico Chileno (INACH).

“Nos gustaría ser la primera institución que tenga un logo allá como Universidad de Magallanes”, señaló al referirse a la posibilidad de contar con un espacio de investigación permanente en el continente blanco.

Finalmente, Maripani destacó los avances alcanzados en la formación de especialistas médicos en la región, iniciativa desarrollada en conjunto con el Hospital Clínico de Magallanes y el sistema público de salud.

“Logramos la formación de especialistas, no porque la Universidad haya querido, sino porque tuvimos una alianza estratégica y privilegiada con nuestro hospital clínico”, afirmó.

El rector valoró además el respaldo del Ministerio de Salud y manifestó su expectativa de ampliar esta experiencia a otras especialidades médicas y áreas de la salud, respondiendo a las necesidades presentes y futuras de Magallanes.





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