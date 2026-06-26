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26 de junio de 2026

CON 24 PROYECTOS FORMULADOS Y NUEVAS INICIATIVAS EN MARCHA, CORMAG CONSOLIDA SU MODELO DE DESARROLLO REGIONAL

​La Corporación de Desarrollo de Magallanes destaca avances en la formulación, evaluación y ejecución de iniciativas estratégicas impulsadas junto al sector público y privado.

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La Corporación de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena inició su proceso de constitución en julio de 2022 con el propósito de generar un espacio permanente de colaboración público-privada para impulsar iniciativas estratégicas de desarrollo regional, comenzando formalmente sus operaciones técnicas el 30 de noviembre de 2023. Durante su primera etapa, la institución concentró sus esfuerzos en su instalación logística, normativa y consolidación institucional.

La Corporación ha elaborado una cartera de 24 iniciativas estratégicas para la región, las cuales fueron discutidas y priorizadas por su Directorio bajo una modalidad de cofinanciamiento (50% sector público y 50% sector privado, conforme a lo establecido por la normativa aplicable y criterios de financiamiento público vigentes, que contemplan aportes monetarios y/o valorizados del sector privado). El trabajo técnico permitió la formulación completa de estas iniciativas, de las cuales 6 se encuentran actualmente en fase de evaluación en el Gobierno Regional, 2 en fase de ejecución con financiamiento desde fines de 2025 para su despliegue principalmente durante 2026, y 4 fueron desestimadas tras procesos de evaluación o desistimiento de la contraparte privada, lo que da cuenta del rigor técnico aplicado en su desarrollo. Asimismo, la Corporación se encuentra trabajando en 12 nuevas iniciativas en estructuración para su eventual ingreso a evaluación en los próximos meses.

Las iniciativas en desarrollo abarcan ámbitos prioritarios para la región, incluyendo formación de capital humano, educación, deportes, infraestructura portuaria, turística y patrimonial, junto con la creación de un MICE Bureau, orientadas al fortalecimiento de la competitividad y la diversificación económica de Magallanes.

CORMAG no se limita a la ejecución de proyectos, sino que cumple un rol activo en la identificación de oportunidades, la articulación de actores públicos y privados, la generación de acuerdos y la formulación de iniciativas. Este proceso considera que muchas de ellas requieren estudios previos, levantamiento de información, coordinación institucional y evaluación por organismos externos, propios de ciclos de formulación que no siempre se reflejan de forma inmediata en resultados financieros o presupuestarios. En este marco, la Corporación impulsa comisiones especializadas —como Marca Región, Marítimo-Portuaria y Energía— orientadas a detectar brechas y promover iniciativas de desarrollo territorial.

Para responder a una cartera creciente de iniciativas en sus distintas etapas —captación, formulación, ejecución, seguimiento técnico y rendiciones— se conformó un equipo profesional y técnico calificado, principal activo de la Corporación, en línea con el modelo de corporaciones de desarrollo del país. Este fortalecimiento responde al aumento del trabajo técnico y de articulación desde 2024, lo que implicó mayores requerimientos operacionales. Las remuneraciones se encuentran alineadas con perfiles profesionales requeridos para la gestión de proyectos complejos y debidamente transparentadas conforme a la normativa vigente.

Actualmente, CORMAG reúne a 41 socios provenientes de distintos ámbitos del quehacer regional. Asimismo, cuenta con mecanismos internos de control y supervisión, entre ellos una Comisión Revisora de Cuentas y una Comisión de Ética, las cuales están integradas por empresas privadas de importante presencia regional, lo que permite una fiscalización externa de los procesos institucionales. La Corporación desarrolla su gestión conforme a sus estatutos, los que establecen la estructura de gobernanza institucional, incluyendo la vigencia del Directorio, así como mecanismos de transparencia y continuidad institucional.

El trabajo de CORMAG no se limita a su cartera de proyectos. Sus equipos profesionales desarrollan simultáneamente iniciativas financiadas por el sector privado, tales como el impulso al turismo de reuniones (MICE), la Academia de Emprendimiento Joven, redes de mentoría para pymes y espacios de encuentro para industrias creativas como CORMAG CON, contribuyendo al dinamismo económico regional y a la generación de nuevas oportunidades de desarrollo para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.


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