ESTUDIO DE AMÉRICA SOLIDARIA REVELA QUE LA POBREZA ES PERCIBIDA COMO UNA REALIDAD CERCANA Y URGENTE DE ABORDAR

Durante una entrevista realizada este martes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la coordinadora de incidencia de América Solidaria, Florencia Amaro, abordó los resultados del estudio desarrollado por la alianza Comunicación y Pobreza, junto a diversas organizaciones sociales y la consultora Cadem, cuyos resultados muestran que la pobreza es una preocupación transversal para la ciudadanía y un desafío que requiere una respuesta colectiva.

Amaro explicó que América Solidaria lleva más de dos décadas trabajando en Chile y América Latina, enfocando actualmente sus esfuerzos en adolescentes. “Hoy su foco está puesto en las y los adolescentes del país, así que estamos trabajando junto con ellos y articulando todas las oportunidades posibles para que puedan crecer, viviendo la mayor cantidad de experiencias positivas”, señaló.

La representante de la organización destacó que la adolescencia constituye una etapa clave para el desarrollo de las personas. “La adolescencia es el momento en donde el cerebro adolescente está totalmente sensible y abierto a lo que está pasando en el entorno. Entonces, cuanto más experiencias positivas podemos acercarles, más chances de poder brindarle todas las oportunidades para que tengan el mejor desarrollo posible”, sostuvo.

En ese contexto, detalló los resultados del estudio impulsado por la plataforma Comunicación y Pobreza, integrada por América Solidaria, Comunidad de Organizaciones Solidarias, Fundación Colunga, Fundación Avina, Fundación para la Superación de la Pobreza y 3xi.

Uno de los principales hallazgos es que más del 60% de las personas percibe la pobreza como algo cercano. Según explicó Amaro, esto se relaciona con experiencias personales o del entorno. “Hay un 27% que señala que fue parte de su pasado o que es parte de su presente. Un 15% nos dice que es parte de su presente y después hay un 26% que nos indica que la ve a través de su familia, del barrio o del trabajo”, indicó.

Asimismo, destacó que la ciudadanía reconoce las consecuencias que la pobreza genera en el desarrollo del país. “Más del 80% de las personas identificaron efectos que tienen que ver con toda la sociedad. Nos dijeron que la situación de pobreza genera un terreno fértil para que hayan más conflictos en la sociedad, o que limita la posibilidad de que existan oportunidades para todos y todas”, afirmó.

La coordinadora de incidencia de América Solidaria subrayó además que un 91% de los encuestados considera que la pobreza debe ser una prioridad. “La pobreza es reconocida como un tema urgente”, manifestó.

Sin embargo, el estudio también evidenció sentimientos de frustración frente al problema. “Un 52% nos dijo que se sentía impotente frente a la pobreza”, explicó Amaro, agregando que muchas personas perciben la complejidad del fenómeno como una de las razones por las cuales cuesta avanzar en soluciones.

Respecto a las responsabilidades para enfrentar esta realidad, indicó que la ciudadanía asigna un papel central al Estado y al sector político, pero también reconoce un compromiso compartido. “Uno de cada cuatro personas nos dijeron que todos, todas, somos responsables, es decir, tenemos algún rol en todo esto”, precisó.

La entrevistada destacó además que la pobreza debe ser entendida desde una perspectiva amplia y no solamente económica. “Esta idea de la pobreza exclusivamente ligada a políticas económicas también tiene que ver con un ecosistema más amplio que nos permite una convivencia más equitativa”, señaló.

En relación con el trabajo que desarrolla América Solidaria con adolescentes, Amaro afirmó que los desafíos actuales son múltiples y que el acompañamiento del mundo adulto resulta fundamental. “El primer punto de análisis y de revisión tiene que ver con cómo, como mundo adulto, estamos pudiendo acompañar o no a las y los adolescentes y cómo les estamos permitiendo aprovechar la gran oportunidad que es esta etapa de la vida”, expresó.

En esa línea, compartió una reflexión recogida desde el propio consejo de adolescentes de la organización. “Yo no necesito una pantalla o una inteligencia artificial que me diga qué hacer. Yo necesito a una persona que me acompañe en este proceso”, relató, citando las palabras de uno de los jóvenes participantes.

Finalmente, Florencia Amaro invitó a conocer el trabajo de la organización y profundizar en el informe, destacando que la principal enseñanza que deja la investigación es la necesidad de abrir el diálogo. “Lo que nos enseña este estudio es que el primer paso es conversar”, concluyó.



