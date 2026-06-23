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23 de junio de 2026

CORE RODOLFO ARECHETA AFIRMA QUE EL CASO DEL INMUEBLE PARA MEJOR NIÑEZ “EMPIEZA MAL Y TERMINA PEOR”

Buenos días región.

corearecheta

El consejero regional de Magallanes, Rodolfo Arecheta Baleta, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, una serie de cuestionamientos vinculados a la compra de un inmueble destinado a Mejor Niñez, a la posterior clausura del recinto por parte del municipio y al avance de acciones judiciales relacionadas con el caso.

Durante la entrevista, Arecheta afirmó que la situación del inmueble ubicado en calle Alessandri evidencia, a su juicio, una cadena de irregularidades que comenzó con la adquisición de la propiedad por parte del Gobierno Regional y que luego se agravó con su clausura municipal por no cumplir con los requisitos para operar como hogar de niños.

El consejero sostuvo que la Contraloría General de la República ya se pronunció sobre el proceso, estableciendo, según señaló, la ilegalidad de la compra por trato directo y cuestionando la forma en que se materializó la operación. En esa línea, planteó que el caso “empieza mal y termina peor”, asegurando que los principales afectados han sido los niños y niñas que debían ser atendidos en ese espacio.

Arecheta también se refirió a la audiencia que debía realizarse en el marco de la querella por injurias presentada por el gobernador Jorge Flies, la cual finalmente fue suspendida debido al estado de salud del periodista Alejandro Avendaño. Según explicó, se trató de una situación delicada que obligó a postergar la instancia judicial.

En su análisis, el consejero regional insistió en que el gobernador estaría utilizando los tribunales con fines políticos, afirmando que se trata de un conflicto que ya habría sido resuelto en sede administrativa por la Contraloría. “Ya fue resuelto por la Contraloría”, fue una de las ideas centrales expresadas por Arecheta al sostener que el caso debería haberse cerrado antes de llegar a sede judicial.

El consejero regional también indicó que el equipo de consejeros involucrados trabaja en un escrito para solicitar la destitución del gobernador, argumentando que existen antecedentes suficientes para sostener esa vía política. En ese contexto, advirtió que quienes no apoyen la iniciativa deberán dar explicaciones frente al Consejo Regional.

Otro de los puntos tratados durante la conversación fue el rol de la unidad de control interno del Gobierno Regional. Arecheta aseguró que esa instancia ha enfrentado dificultades para acceder a información y que, a su juicio, ha cumplido un trabajo relevante al advertir situaciones que considera irregulares. Agregó que, cuando alguien intenta fiscalizar con seriedad, se producen resistencias dentro de la administración regional.

A lo largo de la entrevista, el consejero recalcó que su postura apunta no solo a una acción jurídica, sino también a una discusión política más amplia sobre la necesidad de resguardar la confianza en las instituciones. En su opinión, casos como este alimentan el descontento ciudadano cuando existe la percepción de que la ley no opera de la misma manera para todos.

Arecheta cerró su intervención afirmando que el trabajo que desarrollan desde el Consejo Regional busca precisamente corregir esas prácticas y recuperar la credibilidad institucional en Magallanes.



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