Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA DIA DEL PAPA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

21 de junio de 2026

ENTREGAN RECOMENDACIONES PARA PREVENIR INCENDIOS POR EL USO DE ESTUFAS ELÉCTRICAS DURANTE EL INVIERNO

​Especialistas advierten sobre los riesgos asociados al uso incorrecto de sistemas de calefacción y entregan consejos para evitar accidentes en el hogar durante los meses de bajas temperaturas.

KALTEMP-LRMCOMUNICACIONES

Con la llegada del invierno y el aumento en el uso de sistemas de calefacción, especialistas hicieron un llamado a extremar las medidas de seguridad al utilizar estufas eléctricas y otros equipos de alto consumo energético. La advertencia surge en un contexto donde diversos incendios registrados en el país han estado asociados a fallas eléctricas o al uso inadecuado de calefactores.

De acuerdo con expertos en climatización, conectar estufas a alargadores o zapatillas eléctricas, dejarlas funcionando sin supervisión y ubicarlas cerca de materiales inflamables son algunas de las prácticas más frecuentes que incrementan el riesgo de emergencias. Asimismo, señalan que muchas veces el problema no está en el equipo, sino en la forma en que se utiliza dentro del hogar.

Entre las principales recomendaciones se encuentra conectar siempre los calefactores directamente a enchufes murales, revisar periódicamente el estado de cables y conexiones, y mantener una distancia mínima de un metro respecto de cortinas, ropa, muebles u otros elementos combustibles. También se aconseja evitar la sobrecarga de circuitos eléctricos mediante el uso simultáneo de varios artefactos de alto consumo.

Los especialistas recalcan además la importancia de adquirir productos certificados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), ya que estos cumplen con estándares de seguridad exigidos para su comercialización en Chile. Del mismo modo, recomiendan preferir equipos que incorporen sistemas de protección contra sobrecalentamiento y apagado automático.

Desde el sector enfatizan que una revisión preventiva de las instalaciones eléctricas y el uso responsable de los sistemas de calefacción pueden contribuir significativamente a reducir riesgos durante la temporada invernal. La recomendación es mantener una supervisión constante de los equipos y actuar oportunamente ante señales como enchufes recalentados, olor a quemado o interrupciones frecuentes del suministro eléctrico.


Subsidio foto

SEREMI DE GOBIERNO DESTACA APERTURA DE QUINTA CONVOCATORIA DEL SUBSIDIO ELÉCTRICO

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MAGALLANES CONCENTRA EL 72% DE LAS DEMANDAS JUDICIALES POR DEUDAS EN LA ZONA AUSTRAL

Leer Más

​Estudio analizó más de 116 mil causas de cobranza entre 2015 y 2025 y concluyó que la mayoría de las personas demandadas enfrentó solo un proceso judicial durante la última década.

​Estudio analizó más de 116 mil causas de cobranza entre 2015 y 2025 y concluyó que la mayoría de las personas demandadas enfrentó solo un proceso judicial durante la última década.

Educación financiera y deudas
nuestrospodcast
representante polaco

REPRESENTANTE DE POLONIA VISITÓ MAGALLANES PARA EXPLORAR OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y ACADÉMICA

ARCA DIA DEL PAPA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
KALTEMP-LRMCOMUNICACIONES

ENTREGAN RECOMENDACIONES PARA PREVENIR INCENDIOS POR EL USO DE ESTUFAS ELÉCTRICAS DURANTE EL INVIERNO

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA DIA DEL PAPA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Brigada Aérea Día del Padre

DÍA DEL PADRE EN MAGALLANES: INTEGRANTES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN COMPARTEN EL DESAFÍO DE SERVIR Y CRIAR UNA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
plazapdi2026

PLAZA DE ARMAS DE PUNTA ARENAS SE ILUMINA DE AZUL POR EL 93° ANIVERSARIO DE LA PDI

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250