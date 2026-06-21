ENTREGAN RECOMENDACIONES PARA PREVENIR INCENDIOS POR EL USO DE ESTUFAS ELÉCTRICAS DURANTE EL INVIERNO

Con la llegada del invierno y el aumento en el uso de sistemas de calefacción, especialistas hicieron un llamado a extremar las medidas de seguridad al utilizar estufas eléctricas y otros equipos de alto consumo energético. La advertencia surge en un contexto donde diversos incendios registrados en el país han estado asociados a fallas eléctricas o al uso inadecuado de calefactores.

De acuerdo con expertos en climatización, conectar estufas a alargadores o zapatillas eléctricas, dejarlas funcionando sin supervisión y ubicarlas cerca de materiales inflamables son algunas de las prácticas más frecuentes que incrementan el riesgo de emergencias. Asimismo, señalan que muchas veces el problema no está en el equipo, sino en la forma en que se utiliza dentro del hogar.

Entre las principales recomendaciones se encuentra conectar siempre los calefactores directamente a enchufes murales, revisar periódicamente el estado de cables y conexiones, y mantener una distancia mínima de un metro respecto de cortinas, ropa, muebles u otros elementos combustibles. También se aconseja evitar la sobrecarga de circuitos eléctricos mediante el uso simultáneo de varios artefactos de alto consumo.

Los especialistas recalcan además la importancia de adquirir productos certificados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), ya que estos cumplen con estándares de seguridad exigidos para su comercialización en Chile. Del mismo modo, recomiendan preferir equipos que incorporen sistemas de protección contra sobrecalentamiento y apagado automático.

Desde el sector enfatizan que una revisión preventiva de las instalaciones eléctricas y el uso responsable de los sistemas de calefacción pueden contribuir significativamente a reducir riesgos durante la temporada invernal. La recomendación es mantener una supervisión constante de los equipos y actuar oportunamente ante señales como enchufes recalentados, olor a quemado o interrupciones frecuentes del suministro eléctrico.

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