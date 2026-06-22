MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS CULMINA PRIMER CÍRCULO CREANDO VÍNCULOS PARA MADRES Y GESTANTES

Con una jornada especialmente dedicada al bienestar integral y el fortalecimiento de herramientas de cuidado, la Municipalidad de Punta Arenas dio cierre al primer ciclo del programa "Creando Vínculos", iniciativa dirigida a madres con bebés de hasta 11 meses y mujeres embarazadas.

La actividad se desarrolló en Casa Amaia y reunió a 40 participantes, quienes durante tres encuentros accedieron a espacios de acompañamiento, aprendizaje y contención emocional. Las jornadas incluyeron aromaterapia, masajes de bienestar, movimiento consciente, ejercicios de piso pélvico y actividades orientadas a fortalecer la salud física y emocional durante la gestación y el postparto.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el impacto que ha tenido esta iniciativa en las participantes y el aporte que representa para el bienestar de las familias. "Lo que buscamos es apoyar a las mamás en una etapa muy importante de sus vidas. En este ciclo participaron 40 madres con hijos de hasta 11 meses y mujeres gestantes, quienes pudieron acceder a distintas terapias y herramientas orientadas a generar bienestar para ellas y para sus bebés. Trabajamos aspectos como masajes, aromaterapia, sonidos, movimiento consciente y fortalecimiento del piso pélvico, temas que hoy son fundamentales para acompañar la maternidad", señaló.

La autoridad comunal valoró además la red de apoyo que se generó entre las asistentes. "Muchas de ellas llegaron sin conocerse y hoy se han transformado en un grupo que comparte experiencias y se acompaña mutuamente. Como municipio queremos seguir incorporando este tipo de actividades que contribuyen al bienestar de nuestros vecinos y vecinas, especialmente en momentos tan significativos como la llegada de un hijo", agregó.

Por su parte, la facilitadora de la Unidad de Infancia y fundadora de Casa Amaia, Aneschka Babaic, resaltó el trabajo conjunto desarrollado para acompañar a las participantes durante el proceso de gestación y postparto. "Esta ha sido una iniciativa muy significativa porque permite que el municipio apoye el inicio de la vida y acompañe a las madres en una etapa profundamente transformadora. Durante estos encuentros las participantes aprendieron, compartieron experiencias y, sobre todo, comenzaron a construir redes de apoyo para transitar juntas este proceso", indicó.

Babaic explicó que cada una de las actividades fue diseñada para fortalecer la salud mental materna y promover factores de protección durante la maternidad. "Todo el trabajo realizado estuvo orientado a generar espacios preventivos y de acompañamiento. Queremos que las madres se sientan comprendidas, escuchadas y acompañadas. Cada actividad buscó entregar herramientas prácticas para afrontar los desafíos de esta etapa, fortaleciendo el bienestar emocional y la conexión con sus hijos", afirmó.

La experiencia fue valorada positivamente por las participantes. Angie López destacó el apoyo recibido durante los encuentros y la posibilidad de compartir con otras mujeres que atraviesan procesos similares. "Ha sido una experiencia muy bonita. Yo estoy sola en Punta Arenas y encontrar compañía, cariño y comprensión me ayudó muchísimo. Ver que otras personas están viviendo situaciones parecidas cambia completamente la perspectiva. Estos espacios levantan el ánimo, ayudan a disminuir la ansiedad y hacen una gran diferencia", expresó.