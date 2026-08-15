RESERVA NACIONAL MAGALLANES INAUGURA RENOVADO CENTRO DE INFORMACIÓN PARA SUS VISITANTES

La Reserva Nacional Magallanes inauguró su renovado centro de información, un espacio destinado a entregar a sus visitantes contenidos relacionados con el patrimonio natural e histórico de esta área protegida ubicada en la Región de Magallanes.

El recinto cuenta con muestras de fósiles y exposiciones sobre vestigios de la minería del oro y carbón, actividades que forman parte de la historia vinculada al territorio. También incorpora maquetas con los distintos circuitos disponibles para quienes visitan la reserva.

La nueva muestra incluye además imágenes e información sobre hongos y aves, entre otros contenidos relacionados con el entorno natural de la Reserva Nacional Magallanes.

Con esta renovación, el centro de información busca entregar a quienes recorren el área protegida información sobre sus principales atractivos naturales, históricos y los circuitos disponibles para conocer el territorio.