MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS INFORMA SOBRE RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE AFC Y EVENTUALES AJUSTES EN LA ATENCIÓN DE USUARIOS

​La Municipalidad de Cabo de Hornos informa a la comunidad que la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) iniciará la puesta en marcha de una importante renovación tecnológica a partir del próximo 18 de junio, desde las 14:00 horas, como parte de un proceso de modernización institucional desarrollado durante los últimos dos años.



Esta actualización contempla la implementación de un nuevo sistema central de gestión (Core), que incorpora mejoras en los módulos de Beneficios y Pagos, además de la habilitación de un nuevo sitio web. El objetivo de esta transformación es fortalecer la agilidad operativa, la seguridad de la información y la calidad del servicio entregado a las y los afiliados.



Debido a la puesta en marcha de esta nueva plataforma, algunos canales de atención de AFC experimentarán modificaciones temporales en su funcionamiento. El calendario informado por la institución es el siguiente:



En el sitio web afc.cl no será posible realizar trámites desde el jueves 18 de junio a las 14:00 horas hasta el lunes 22 de junio a las 06:00 horas.

Las sucursales y el contact center de AFC atenderán el viernes 19 de junio únicamente para entregar información general.

Entre el 22 y el 26 de junio, la atención presencial contará con horario extendido hasta las 16:00 horas.



La Municipalidad recuerda a las vecinas y vecinos que, hasta el inicio de estas labores de actualización, los servicios de AFC continúan funcionando con normalidad en todos sus canales de atención.

Se recomienda a quienes necesiten realizar trámites relacionados con el Seguro de Cesantía anticipar sus gestiones y mantenerse informados a través de los canales oficiales de AFC.

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