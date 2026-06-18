ESTUDIANTES DE VILLA TEHUELCHES VISITARON LA RESERVA NACIONAL MAGALLANES

En el marco de ser un entorno para la divulgación científica y cultural, la Reserva Nacional Magallanes recibió la visita de estudiantes de Villa Tehuelches, localidad rural ubicada en la comuna de Laguna Blanca.

Los estudiantes junto a profesores que los acompañaban recorrieron esta unidad administrada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes para conocer en una visita guiada por el personal guardaparques, la historia del sector ligada a la extracción del carbón en el siglo pasado, así como también sobre las características geológicas y paisajísticas de otros sitios que forman parte de la unidad.

La Reserva Nacional Magallanes, una de las áreas protegidas más antiguas del país, se encuentra a solo 5 kms de la ciudad de Punta Arenas, siendo un punto clave en la evolución histórica de la comuna por la presencia de recursos indispensables que permitieron su consolidación como centro urbano de la región.

En la ocasión, fueron recibidos por el Administrador de la Reserva, Marcelo Martínez, quién junto a guardaparques de la unidad acompañó a la delegación al sector donde se encuentran vestigios de uno de los últimos sitios donde se realizó extracción de carbón.

Se trata de una iniciativa que desde hace años lleva adelante CONAF, generando alianzas con centros educativos y agrupaciones para recibir la visita de grupos interesados en conocer diversos aspectos de su historia y biodiversidad.