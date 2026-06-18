Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA DIA DEL PAPA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

18 de junio de 2026

ESTUDIANTES DE VILLA TEHUELCHES VISITARON LA RESERVA NACIONAL MAGALLANES

Se trata de una iniciativa que desde hace años lleva adelante CONAF, generando alianzas con centros educativos y agrupaciones para recibir la visita de grupos interesados en conocer diversos aspectos de su historia y biodiversidad.

Administrador de RN Magallanes con estudiantes de Villa Tehuelches

En el marco de ser un entorno para la divulgación científica y cultural, la Reserva Nacional Magallanes recibió la visita de estudiantes de Villa Tehuelches, localidad rural ubicada en la comuna de Laguna Blanca.

Los estudiantes junto a profesores que los acompañaban recorrieron esta unidad administrada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes para conocer en una visita guiada por el personal guardaparques, la historia del sector ligada a la extracción del carbón en el siglo pasado, así como también sobre las características geológicas y paisajísticas de otros sitios que forman parte de la unidad.

La Reserva Nacional Magallanes, una de las áreas protegidas más antiguas del país, se encuentra a solo 5 kms de la ciudad de Punta Arenas, siendo un punto clave en la evolución histórica de la comuna por la presencia de recursos indispensables que permitieron su consolidación como centro urbano de la región.

En la ocasión, fueron recibidos por el Administrador de la Reserva, Marcelo Martínez, quién junto a guardaparques de la unidad acompañó a la delegación al sector donde se encuentran vestigios de uno de los últimos sitios donde se realizó extracción de carbón.

Se trata de una iniciativa que desde hace años lleva adelante CONAF, generando alianzas con centros educativos y agrupaciones para recibir la visita de grupos interesados en conocer diversos aspectos de su historia y biodiversidad.

feriaeducacionnatales2026

EXITOSA 18° VERSIÓN DE LA FERIA AUSTRAL DE EDUCACIÓN EN PUERTO NATALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CERCA DE $2 MIL MILLONES PERMITIRÁN RENOVAR VEREDAS Y ACCESOS VEHICULARES EN SECTORES DE PORVENIR

Leer Más

​Consejo Regional aprobó proyecto que mejorará la accesibilidad y seguridad peatonal en diez puntos de la comuna fueguina.

​Consejo Regional aprobó proyecto que mejorará la accesibilidad y seguridad peatonal en diez puntos de la comuna fueguina.

reposicionveredas
nuestrospodcast
detenidomicrotrafico

INCAUTAN MÁS DE 65 GRAMOS DE MARIHUANA Y CUATRO PLANTAS EN PROCEDIMIENTO COORDINADO CON FISCALÍA EN PUNTA ARENAS

ARCA DIA DEL PAPA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Administrador de RN Magallanes con estudiantes de Villa Tehuelches

ESTUDIANTES DE VILLA TEHUELCHES VISITARON LA RESERVA NACIONAL MAGALLANES

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA DIA DEL PAPA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Bus TransAlerce

TRANSALERCE ACLARA ROL DEL OPERADOR EN MODIFICACIÓN DE RECORRIDOS DE LÍNEAS 6, 6V Y 8

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
REUNIÓN CON SEREMI DE SEGURIDAD (2)

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS SE REÚNE CON SEREMI DE SEGURIDAD

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250