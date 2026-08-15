MOP RATIFICA CONSERVACIÓN POR TURNOS EN AERÓDROMO DE PUERTO NATALES DURANTE 2027

La decisión se tomó luego de una evaluación técnica de la Dirección de Aeropuertos a la propuesta del Bloque Productivo de Última Esperanza, que planteaba un cierre total del recinto entre mediados de febrero y marzo. Según el MOP, esa alternativa implicaría un mayor impacto en la conectividad y aumentaría el riesgo de fallas en la pista debido al nivel de deterioro actual y a la carga de aeronaves durante diciembre y enero.

De acuerdo con la evaluación, el sistema de turnos permitiría 593 operaciones aéreas, frente a las 498 que se proyectan bajo el escenario de cierre total, tomando como referencia los registros del verano de 2026. Además, la DGAC dispondrá de personal en turnos de 24 horas durante la ejecución de las obras, para facilitar el uso de los días disponibles por parte de las aerolíneas.

Durante los primeros diez días de enero se contará con entre 1.600 y 2.000 metros de pista, permitiendo la operación de aeronaves Airbus A320neo. Posteriormente, hasta el 2 de febrero, habrá 1.200 metros habilitados para aeronaves BAE/RJ de entre 85 y 100 pasajeros y aviación general, además de permitir evacuaciones aeromédicas, atención de emergencias y conectividad con la Antártica. El MOP proyecta mantener el 67% de los vuelos de pasajeros y carga en enero, el 41% en febrero y el 32% en marzo durante los periodos de intervención.

Los trabajos, que consideran una inversión de $7.213 millones, contemplan turnos de conservación de 4 x 3 y 5 x 2. El MOP señaló que esta intervención permitirá mantener la operatividad segura de la pista durante una etapa de transición, mientras avanza el proyecto definitivo de ampliación y modernización del aeródromo, cuya ejecución será licitada en 2027 y contempla una nueva pista, ampliación de plataformas y un terminal de pasajeros de 10.570 metros cuadrados, con una inversión proyectada de $60.000 millones.

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