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15 de agosto de 2026

DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME EXPRESA AL CANCILLER PREOCUPACIÓN POR EPISODIOS ARGENTINOS RELACIONADOS CON EL ESTRECHO DE MAGALLANES

​El parlamentario por Magallanes abordó con el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, distintos episodios vinculados al Estrecho, las recaladas de buques extranjeros en puertos chilenos y las relaciones comerciales entre Punta Arenas y las Islas Falkland/Malvinas.

Reunión Riquelme con Mackenna

El diputado Alejandro Riquelme sostuvo una reunión de trabajo con el canciller Francisco Pérez Mackenna, instancia en la que manifestó su preocupación por una serie de declaraciones, iniciativas parlamentarias e incidentes provenientes de Argentina que, a su juicio, deben ser analizados en conjunto por Chile. Entre ellos mencionó cuestionamientos a recaladas de embarcaciones extranjeras en Punta Arenas y antecedentes relacionados con el Estrecho de Magallanes.

Uno de los puntos planteados fue el Expediente 3516-D-2026 de la Cámara de Diputados de Argentina, ingresado el 27 de julio de 2026, que busca expresar preocupación por la posible implementación de un servicio marítimo entre Punta Arenas y las Islas Falkland/Malvinas. Riquelme sostuvo que una controversia entre Argentina y el Reino Unido no debería limitar actividades comerciales lícitas desarrolladas por empresas chilenas desde puertos nacionales.

El parlamentario también recordó otros antecedentes, entre ellos la Directiva de Política de Defensa Nacional argentina de 2021, que incorporó referencias al “control conjunto” del Estrecho de Magallanes, situación que motivó una protesta diplomática chilena. A ello sumó el incidente de junio de 2024 en el Hito 1 de Tierra del Fuego, cuando parte de una instalación argentina quedó emplazada en territorio chileno y posteriormente fue retirada tras el reconocimiento de un “error material” por parte de Argentina.

Riquelme incorporó además los cuestionamientos argentinos relacionados con navegaciones entre las Falkland/Malvinas y Punta Arenas, incluyendo el tránsito del HMS Medway durante julio de 2026. El diputado señaló al canciller que Chile debe mantener una posición clara respecto de sus puertos y del Estrecho de Magallanes, al mismo tiempo que profundiza sus relaciones con Argentina y mantiene su posición diplomática frente a la controversia de soberanía entre ese país y el Reino Unido.

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