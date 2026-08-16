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16 de agosto de 2026

FOJI ABRE FONDOS CONCURSABLES 2027 CON NUEVOS MONTOS Y UNA LÍNEA DE FINANCIAMIENTO

La convocatoria incorpora un aumento en los recursos disponibles y una nueva línea para adquisición de instrumentos no deficitarios. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 23 de septiembre.

Fondos Concursables

La Fundación Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) abrió su convocatoria de Fondos Concursables 2027, dirigida a fortalecer la práctica orquestal, el aprendizaje musical y el impacto social de niñas, niños y jóvenes en distintas regiones del país.

Entre las novedades de este proceso se encuentra el aumento de los montos de financiamiento respecto de años anteriores y el adelantamiento de la convocatoria, con el objetivo de que las agrupaciones seleccionadas puedan comenzar la ejecución de sus proyectos en marzo de 2027.

Además, la línea de Fortalecimiento incorpora la modalidad “Adquisición de instrumentos no deficitarios”, destinada a apoyar la renovación de instrumentos y ampliar las posibilidades de participación de estudiantes. FOJI también modificó sus criterios de evaluación, considerando indicadores territoriales de la CASEN 2024, las regiones prioritarias y la categoría de cada orquesta.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el miércoles 23 de septiembre de 2026, a las 23:59 horas. Las orquestas interesadas pueden revisar las bases y formularios en el sitio web de FOJI, mientras que aquellas que aún no forman parte de su catastro también pueden realizar el proceso de inscripción correspondiente.

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INACH ABRE XXXI CONCURSO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTÁRTICA CON FOCO EN LA INCLUSIÓN DE NUEVOS TALENTOS CIENTÍFICOS

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