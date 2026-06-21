LOS PUEBLOS ORIGINARIOS QUE HABITARON LOS CANALES Y PLANICIES DE LA PATAGONIA AUSTRAL

Mucho antes de la consolidación de ciudades y asentamientos en la Patagonia, diversos pueblos originarios habitaron el extremo austral de Chile. Su presencia se extendió por miles de kilómetros de canales, archipiélagos, estepas y planicies, desarrollando formas de vida adaptadas a las condiciones climáticas de la zona.

En los canales australes convivieron grupos como los chonos, Kawéskar y Yámanas. Estos pueblos se desplazaban en canoas, obteniendo sus alimentos principalmente de la caza de lobos marinos, aves, peces y mariscos. Su vida estuvo estrechamente ligada al mar y a los recursos que ofrecían los extensos archipiélagos del sur.

Más al sur, en las planicies del Estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego, habitaban los Aónikenk y los Selk'nam. Ambos pueblos eran cazadores-recolectores terrestres y dependían principalmente de especies como el guanaco y el ñandú. Los Selk'nam destacaron además por la riqueza de sus ceremonias y expresiones culturales.

La llegada de exploradores, misioneros, colonos y posteriormente el desarrollo de la ganadería ovina modificaron profundamente estos territorios. Los procesos de contacto, desplazamiento, enfermedades y cambios culturales afectaron la continuidad de estos pueblos, muchos de los cuales desaparecieron o vieron drásticamente reducida su población.

Pese a ello, los pueblos originarios australes dejaron un importante legado cultural e histórico. Sus conocimientos, tradiciones y formas de adaptación al entorno siguen siendo parte fundamental de la memoria e identidad del extremo sur de Chile.

​

