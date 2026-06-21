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21 de junio de 2026

SLEP MAGALLANES REFUERZA ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA ESCOLAR Y AVANZA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

La Educación en Magallanes

Educación en Magallanes

La convivencia escolar, la seguridad en los establecimientos educacionales y los proyectos de mejoramiento de infraestructura fueron algunos de los principales temas abordados por Jorge Valdés Oróstica, director ejecutivo subrogante del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, durante una entrevista en Educación en magallanes de Polar Comunicaciones. La autoridad destacó el trabajo coordinado que se está desarrollando a nivel regional para enfrentar situaciones de violencia que han afectado a comunidades educativas durante los últimos años.

En la conversación, Valdés explicó que el SLEP participa activamente en la Mesa Intersectorial de Seguridad y Convivencia Educativa convocada por la Secretaría Regional Ministerial de Educación, instancia que reúne a diversos organismos públicos para coordinar medidas preventivas y de apoyo. Según indicó, el objetivo es fortalecer el trabajo con estudiantes, docentes, asistentes de la educación y familias, entendiendo que la violencia escolar responde a factores que trascienden el espacio educativo.

El director subrogante también se refirió a los desafíos de infraestructura que enfrentan los establecimientos de la región de Magallanes. En ese contexto, destacó los avances para impulsar proyectos en la Escuela Bernardo O’Higgins de Porvenir y valoró la aprobación de recursos para obras de conservación en la Escuela España de Punta Arenas. Asimismo, recordó que gran parte de los establecimientos educacionales de la región presentan necesidades de mejoramiento derivadas del paso del tiempo y de las exigentes condiciones climáticas del territorio.

Otro de los temas abordados fue la colaboración entre el sistema educativo y el sector privado. Valdés resaltó el aporte que realizan empresas e instituciones de la región mediante donaciones y apoyo a distintos establecimientos, señalando que este trabajo conjunto permite fortalecer proyectos educativos y contribuir al desarrollo de las comunidades escolares.

Finalmente, en Educación en Magallanes, la autoridad valoró el trabajo que se está realizando para garantizar la continuidad educativa de adolescentes que cumplen medidas en centros de privación de libertad, enfatizando que el acceso a la educación es un derecho fundamental y una herramienta clave para generar oportunidades y favorecer procesos de reinserción social.




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