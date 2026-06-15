CORE MAX SALAS PIDE PRIORIZAR NECESIDADES BÁSICAS EN EL PLAN DE ZONAS EXTREMAS

Durante una entrevista realizada este lunes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el consejero regional de Magallanes, Max Salas Illanes, analizó los principales acuerdos de la última sesión del Consejo Regional, abordó el futuro del Plan de Zonas Extremas (PZE) y planteó críticas al actual sistema de adjudicación de viviendas en el país.

Respecto de los proyectos aprobados recientemente por el Consejo Regional, Salas destacó especialmente la iniciativa impulsada por el Club Deportivo Esmeralda de Puerto Natales, que contempla la habilitación de un espacio deportivo al aire libre en el sector de Huertos Familiares.

“La verdad es que es una iniciativa importante”, señaló el consejero, agregando que Puerto Natales cuenta con escasa infraestructura para actividades deportivas al aire libre. En ese sentido, valoró que el proyecto contribuya a fortalecer la organización comunitaria y la participación de las organizaciones civiles. “Lindo proyecto, en lo personal me dejó una satisfacción grande”, afirmó.

En materia habitacional, Salas manifestó compartir las observaciones planteadas por la consejera Roxana Gallardo respecto de algunos conjuntos habitacionales proyectados para Punta Arenas. Sin embargo, sostuvo que su principal preocupación apunta a problemas estructurales del sistema de vivienda.

“Yo creo que aquí Chile va a tener que hacer una revisión completa del sistema de adjudicación de casa, los escándalos de corrupción que se están viendo en la región no dan para más”, expresó. Además, añadió que “realmente creo que hemos tocado fondo”.

El consejero también abordó el desarrollo del Plan de Zonas Extremas y la discusión sobre las inversiones futuras para la región. Si bien reconoció que existe respaldo transversal a varias de las iniciativas actualmente en ejecución, estimó que las prioridades para los próximos años deben centrarse en necesidades urgentes de la población.

“Estamos hoy día muchos consejeros de manera transversal preocupados por temas de impacto social directo más que aquellas iniciativas que son súper buenas para atraer titulares de prensa, para atraer la atención de los medios nacionales y los internacionales, pero que en definitiva no van en una mejora directa de la calidad de vida de los magallánicos”, sostuvo.

Según explicó, los recursos comprometidos para 2026 están orientados principalmente a la finalización de proyectos como el Muelle Multipropósito y la Biblioteca y Archivo Regional. No obstante, indicó que la discusión relevante será definir las inversiones posteriores.

“La discusión interesante, a mi juicio, es con qué vamos a seguir, si vamos a seguir con iniciativas como el centro espacial, como los proyectos de estudio para el túnel del estrecho de Magallanes bajo el estrecho de Magallanes o si en definitiva vamos a darle una solución final al problema del agua servida, la disponibilidad de agua potable, mejoramiento de los caminos de los sectores periurbanos en Natales”, manifestó.

En esa línea, insistió en que el Gobierno Regional debe concentrarse en resolver problemas históricos relacionados con saneamiento y abastecimiento de agua en distintas localidades de Magallanes. Entre ellas mencionó San Gregorio, Cerro Sombrero, Puerto Williams y Puerto Edén.

Sobre este último punto, fue particularmente crítico al señalar que existen comunidades que continúan enfrentando importantes carencias. “La situación de Puerto Edén es catastrófica desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista humanitario en muchos aspectos”, afirmó.

Finalmente, al referirse al desarrollo de la salmonicultura y otras actividades ligadas al mar, Salas sostuvo que el sector marítimo debe transformarse en una prioridad para la región, siempre bajo criterios de sustentabilidad.

“Todo lo que tenga que ver con el mar debe ser prioridad para nuestra región”, indicó, agregando que existe una “falsa dicotomía” entre desarrollo económico y protección ambiental. A su juicio, ambas dimensiones deben avanzar de manera conjunta, ya que quienes desarrollan actividades productivas dependen directamente de la conservación de los recursos naturales.



