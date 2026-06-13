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13 de junio de 2026

CHILE Y MARRUECOS DAN PRIMER PASO PARA NEGOCIAR UN ACUERDO COMERCIAL

​Ambos países suscribieron una declaración conjunta para avanzar hacia un eventual tratado comercial, que sería el primero de Chile con una nación africana.

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La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, sostuvo una reunión con el secretario de Estado marroquí encargado de Comercio Exterior, Omar Hejira, en el marco de una visita oficial a Marruecos orientada a fortalecer las relaciones económicas entre ambos países. Tras el encuentro, las autoridades suscribieron una declaración conjunta para avanzar en un proceso de diálogo que permita explorar un futuro acuerdo comercial.

El documento establece la intención de generar un marco normativo que facilite el comercio de bienes y servicios, además de promover una mayor diversificación de las inversiones entre ambas economías. De concretarse, este sería el primer Tratado de Libre Comercio de Chile con un país africano y el primero de Marruecos con una nación latinoamericana.

Según informó la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Marruecos cuenta con una población cercana a los 40 millones de habitantes y una economía abierta a la inversión extranjera. Además, su ubicación geográfica lo convierte en un punto estratégico para el acceso a otros mercados del continente africano.

Las conversaciones se desarrollan en un contexto de crecimiento del intercambio bilateral. De acuerdo con cifras oficiales, el comercio entre Chile y Marruecos pasó de US$ 10,4 millones en 2003 a US$ 80,3 millones en 2025, registrando una expansión sostenida durante los últimos años.

La visita también contempla una rueda de negocios organizada por ProChile, que reunirá a 16 empresas exportadoras chilenas con más de 30 importadores de África, Europa y Medio Oriente. Entre los productos que se promocionarán destacan el salmón, los mejillones, las cerezas y los kiwis, con el objetivo de ampliar oportunidades comerciales para el sector exportador nacional.


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