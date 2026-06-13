ECOMERCADO SOLIDARIO DEL FOSIS BENEFICIÓ A MÁS DE 300 HOGARES DE PUNTA ARENAS

Más de 300 hogares de Punta Arenas fueron beneficiados por el EcoMercado Solidario impulsado por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), iniciativa que durante nueve meses entregó alimentos y artículos de primera necesidad a familias de la comuna, promoviendo además el aprovechamiento de productos aptos para el consumo y la reducción de pérdidas de alimentos.

La actividad de cierre se realizó en dependencias de la Corporación Manos de Hermanos, entidad ejecutora del programa, instancia en la que se reconoció a empresas y negocios locales que participaron como donantes. El proyecto tuvo como objetivo facilitar el acceso gratuito a alimentos saludables para hogares que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

La directora y coordinadora del proyecto de la Corporación Manos de Hermanos, Mónica Hernández Clerc, valoró los resultados alcanzados durante la ejecución de la iniciativa, destacando el trabajo desarrollado junto a las familias beneficiadas y la red de apoyo que permitió concretar el programa.

Durante la ceremonia también se reconoció el aporte de diversas empresas locales, entre ellas Mercado Blumar, Distribuidora Oviedo, Corcoran, Distribuidora Tierra del Fuego, Distribuidora El Talquino, Envasados Patricio Díaz, Almacén y Minimarket Tenaún, Distribuidora El Abasto, Pampa Grande, Frigorífico Simunovic y Caluk Spa, las cuales contribuyeron con alimentos y productos de primera necesidad.

Desde la organización destacaron además el trabajo conjunto entre instituciones públicas, organizaciones sociales y empresas privadas. Asimismo, se informó que el EcoMercado Solidario tendrá una segunda etapa durante este año, con el objetivo de beneficiar a 280 nuevos hogares de Punta Arenas.

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