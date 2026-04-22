SEREMI JENNIFFER ROJAS DESTACA APERTURA DE PROGRAMAS FOSIS Y SUPERVISIÓN DE ALBERGUES EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García, abordó diversos temas relacionados con la oferta social en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, destacando la apertura de postulaciones a los programas de emprendimiento del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS).

La autoridad informó que para el proceso 2026 se dispondrán 385 cupos en la región, en el marco de una cobertura nacional que alcanza los 28 mil beneficiarios, con una inversión total de 29 mil millones de pesos. En Magallanes, el financiamiento bordea los 430 millones de pesos.

Estos programas están dirigidos a personas que buscan iniciar o fortalecer un negocio, mediante capacitación, acompañamiento y financiamiento. Entre las alternativas se encuentran “Emprendamos Semilla”, orientado a quienes cuentan con una idea o emprendimiento en etapa inicial, y “Emprendamos”, enfocado en personas que ya tienen un negocio en funcionamiento.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 30 de abril a través del sitio web de FOSIS, y también se pueden realizar de manera presencial en la oficina regional ubicada en Punta Arenas, en horario de mañana, con atención especial para mujeres los miércoles por la tarde.

En la instancia, Rojas también se refirió a la reciente supervisión de albergues para personas en situación de calle, proceso que busca evaluar tanto las condiciones materiales como el trabajo de los equipos humanos, con el objetivo de resguardar la seguridad y bienestar de los usuarios.

Actualmente, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia financia tres albergues en la región —dos en Punta Arenas y uno en Puerto Natales— con capacidad total para 60 personas. A ello se suma un Centro de Referencia en la capital regional, destinado a quienes han iniciado un proceso de superación de la situación de calle. Estos dispositivos son ejecutados por el Hogar de Cristo, la ONG Trekán y la Municipalidad de Natales.

La seremi enfatizó que el ingreso a los albergues es de carácter voluntario, por lo que se implementarán nuevas estrategias para llegar a quienes no adhieren a estos espacios, como la habilitación de una segunda ruta de atención en calle, que permitirá entregar alimentación, abrigo y facilitar derivaciones a centros de salud.

Según cifras regionales, en Magallanes existen 156 personas en situación de calle.

Finalmente, la autoridad abordó los principales desafíos del ministerio, alineados con los lineamientos nacionales, enfocados en la protección de la infancia y las personas mayores. En el caso de niños y niñas, se busca reducir la institucionalización, promoviendo el cuidado en entornos familiares y fortaleciendo programas de familias de acogida, iniciativa que ya cuenta con un plan piloto en otras regiones del país.

Respecto a las personas mayores, destacó la implementación de la nueva Ley Integral de Personas Mayores, aprobada a inicios de 2026, que establece 15 derechos fundamentales y promueve la autonomía, el trato digno y la participación activa de este grupo.

Este desafío cobra especial relevancia en Magallanes, donde más de 38 mil personas tienen 60 años o más, posicionando a la región como una de las con mayor proporción de adultos mayores en el país.





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