SERVIU MAGALLANES INFORMA RESPECTO DE PROCEDIMIENTO VINCULADO A VIVIENDA FISCAL

El Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de Magallanes informa que, a fines del año 2024, mediante un sumario administrativo, fue destituido por falta grave a la probidad el exfuncionario Roberto Saldivia Llancapani, quien tenía destinada una vivienda fiscal.

Posteriormente a la destitución, el exfuncionario presentó una demanda laboral en contra del Servicio, la cual fue rechazada. Más tarde, entre fines de 2025 y principios de 2026, el exfuncionario presentó un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, el que actualmente se encuentra en tramitación.

En este contexto, y considerando la situación administrativa antes descrita, se ofició al exfuncionario para efectos de la devolución de la vivienda fiscal que ocupaba, otorgándose un plazo que venció hoy jueves 04 de junio de 2026.

Personal del Servicio concurrió al inmueble para recuperar la vivienda fiscal. Esto derivó en una denuncia por parte del exfuncionario a Carabineros de Chile.

A raíz de esta situación, el director (s) del SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo, solicitó un informe con el objeto de analizar el procedimiento efectuado y determinar la pertinencia de instruir un sumario administrativo destinado a esclarecer los hechos ocurridos.

Hasta el momento, el único antecedente confirmado por este Servicio es que los funcionarios involucrados comparecieron voluntariamente ante Carabineros para prestar declaración en el marco de la denuncia presentada por el exfuncionario.

SERVIU Magallanes reitera que los antecedentes están siendo recopilados y analizados conforme a los procedimientos administrativos correspondientes.