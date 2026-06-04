VOLUNTARIADO ELIGE VIVIR BIEN, VIVE FELIZ CELEBRÓ 13 AÑOS FORTALECIENDO EL TRABAJO INTERGENERACIONAL Y EL ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS MAYORES

Con una emotiva ceremonia realizada junto a autoridades, representantes de organizacionesbsociales, voluntarios y personas mayores, el Voluntariado Elige Vivir Bien, Vive Feliz cerró lasbcelebraciones de sus 13 años de trayectoria al servicio de la comunidad, reafirmando su compromiso con el envejecimiento activo, la participación social y el trabajo intergeneracional.



La actividad contó con la participación de la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García; la Directora Regional de SERCOTEC, Sabrina Garay Miranda; la presidenta del voluntariado, Montserrat Ulloa Morrison; representantes de organizaciones sociales, voluntarios, personas mayores, estudiantes en práctica y miembros de la comunidad.



Durante la ceremonia, la presidenta del voluntariado, Montserrat Ulloa Morrison, recordó a quienes han dejado una huella en la organización y destacó el sentido humano que inspira el trabajo diario de la institución.





"Trabajamos para que cada persona mayor se sienta acompañada, escuchada, respetada y valorada. No hacemos actividades solo por cumplir un calendario. Cada taller, cada visita domiciliaria y cada conversación compartida tiene una sola intención: que nadie se sienta solo".



Asimismo, destacó el valor del trabajo intergeneracional como sello distintivo del voluntariado.





"Creemos firmemente que jóvenes, adultos y personas mayores nos necesitamos. Cuando un voluntario joven aprende cueca de una persona mayor, y cuando una persona mayor recibe la energía y la compañía de ese joven, ahí nace comunidad real".



La jornada contempló la entrega de reconocimientos a voluntarios y voluntarias que cumplieron cinco años de servicio, además de una distinción especial a Romina Zúñiga Leiva por sus diez años de compromiso permanente con la

organización.





También fueron reconocidas las personas mayores Adolfina Miquio Espinoza, Ana Hernández Sánchez y José Linco Linco, destacadas por su participación, compromiso y aporte al desarrollo de las actividades impulsadas por el voluntariado.



En representación de los voluntarios homenajeados entregó unas palabras Gabriela Leiva Miranda “Muchas gracias por estos reconocimientos, para nosotros es un honor pertenecer a este maravilloso voluntariado como Familia, si bien nosotros con Fernando llevamos 5 años, nuestra Romy lleva 10, 10 años en que hemos estado apoyando igual desde donde se pueda, 5 años desde que firmamos como socios, para nosotros las Personas mayores son parte de nuestra familia y siempre tenemos mucho que aprender de ellos. Infinitas Gracias Voluntariado Vive Feliz”. Mientras que Adolfina Miquio Espinoza intervino en nombre de las personas mayores reconocidas, compartiendo su experiencia y agradecimiento por el

trabajo realizado por la organización.



Otro momento destacado fue el reconocimiento a los voluntarios sobresalientes del último período: Camila Rivera Garrido, Erick Sandoval Arismendi y Maira Gallardo Gallardo, quienes fueron distinguidos por su responsabilidad, disposición permanente y espíritu de servicio.



La ceremonia incluyó además reconocimientos a las monitoras de talleres Lucy Ulloa y Patricia Cárdenas, así como a los mejores compañeros de los talleres de cueca, crochet y manualidades, fortaleciendo

el sentido de comunidad que caracteriza al voluntariado.





El cierre estuvo marcado por la presentación artística de la cantante Ingrid Melipillán, quien emocionó a los asistentes al interpretar una cueca dedicada especialmente al Voluntariado Elige Vivir Bien, Vive Feliz como regalo por sus 13 años de trayectoria al servicio de la comunidad.





Fundado en mayo de 2013, el Voluntariado Elige Vivir Bien, Vive Feliz ha desarrollado un trabajo permanente enfocado en la promoción del bienestar, la participación comunitaria y el encuentro entre generaciones, consolidándose como un espacio de apoyo, compañía y aprendizaje para cientos de personas de la región.

