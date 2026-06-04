“MAGALLANES ES TURISMO”: HYST CONCLUYE EXITOSA GIRA INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN CIUDAD DE MÉXICO

La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) concluyó exitosamente la serie de acciones internacionales desarrolladas durante el primer semestre de 2026 en el marco de los proyectos de campañas cooperadas impulsados por Sernatur Magallanes, iniciativa que busca fortalecer la promoción turística de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena en mercados estratégicos para el destino.



La última actividad de este ciclo se desarrolló en Ciudad de México, donde más de 40 empresas tour operadoras participaron del evento Networking Magallanes 2026, instancia que permitió presentar la oferta turística regional, generar nuevos vínculos comerciales y fortalecer las oportunidades de comercialización para las empresas participantes.



Estas acciones fueron posibles gracias al trabajo colaborativo entre el sector público y privado. A través de las campañas cooperadas, Sernatur Magallanes financió el 50% de las actividades desarrolladas, mientras que el porcentaje restante fue aportado por las empresas participantes y actores privados del sector turístico, permitiendo ampliar el alcance de las acciones promocionales y fortalecer la presencia de Magallanes en mercados internacionales prioritarios.



Durante este ciclo de promoción internacional participaron 20 empresas turísticas de Magallanes en Buenos Aires, 19 empresas en São Paulo y 13 empresas en Ciudad de México, reflejando el compromiso del sector privado con la apertura y consolidación de mercados internacionales para la región.



En la jornada desarrollada en Ciudad de México participaron EcoCamp Patagonia, Hoteles Australis, Turismo Comapa, Patagonia Camp, Estancia Cerro Guido, Hotel Las Torres Patagonia, Hotel Lago Grey, NOI Indigo Patagonia, Patagonia Planet, Aerovías DAP y Cruceros Australis, junto a otras empresas del sector turístico regional que fueron parte de esta misión comercial orientada a fortalecer la presencia de Magallanes en el mercado mexicano.



Sara Adema, gerente de HYST, destacó la importancia de esta alianza público-privada para la promoción turística regional:



"Ver la participación de 20 empresas en Buenos Aires, 19 en São Paulo y 13 en Ciudad de México demuestra el interés y compromiso que existe por parte del sector turístico regional para seguir creciendo internacionalmente. Las campañas cooperadas de Sernatur nos permiten generar oportunidades concretas de comercialización y fortalecer el posicionamiento de Magallanes en mercados prioritarios para nuestro desarrollo turístico".



La ejecutiva agregó que mercados como México han mostrado un creciente interés por la Patagonia chilena, transformándose en una oportunidad concreta para diversificar la llegada de visitantes internacionales y fortalecer la actividad turística durante todo el año.



Con esta actividad en Ciudad de México, HYST cierra un exitoso ciclo de promoción internacional que permitió posicionar la oferta turística regional ante operadores, agencias de viajes y actores relevantes de la industria, consolidando una red de contactos comerciales que contribuirá al crecimiento y desarrollo del turismo en Magallanes durante los próximos años.



Bajo el mensaje “Magallanes es Turismo”, el gremio reafirma su compromiso de continuar impulsando acciones de promoción que permitan abrir nuevos mercados, fortalecer la competitividad de las empresas regionales y consolidar a Magallanes y Torres del Paine como uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo.

