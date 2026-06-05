UN 53% DE LAS MUJERES AFIRMA HABER SIDO DISCRIMINADA EN EL COMERCIO EN EL ÚLTIMO AÑO

Más de la mitad de las mujeres que respondieron la “Encuesta Mujer y Consumo” del SERNAC señalaron haber sido discriminadas en el último año por el comercio al momento de comprar un producto o contratar un servicio.



Se trata de la quinta versión de esta consulta realizada por el Servicio a las mujeres del país, cuyo propósito es conocer sus experiencias de consumo y poder elaborar acciones tendientes a proteger sus derechos como consumidoras.



Este año la encuesta “Encuesta Mujer y Consumo 2026” se realizó durante el mes de marzo, en el marco del mes del “Día Internacional de la Mujer”, vía online en el sitio web institucional.



La Directora Nacional (s) del SERNAC, Carolina González, junto con valorar la participación y el aporte entregado por las participantes, indicó que objetivo de esta iniciativa es visibilizar las experiencias y las barreras que enfrentan las mujeres en su rol de consumidoras, enfocándose en la discriminación de género y las malas prácticas del mercado.











“A través de esta acción buscamos reforzar el compromiso del SERNAC con la equidad de género, y a la vez nos entrega insumos muy relevantes para la formulación de políticas y acciones de protección más inclusivas”, resaltó la autoridad.



Principales conclusiones

Al analizar el total de las respuestas recibidas, un 53% afirma haberse sentido discriminada durante el último año en el comercio por ser mujer al momento de comprar un producto o contratar un servicio.



Al consultar respecto de las acciones que tomaron las mujeres al sentirse discriminadas, un 71% indicó no haber hecho nada.



Al indagar las razones, indican que “no valdría la pena o no permitiría obtener una solución” (62%); seguida de “el sistema de reclamo es demasiado complicado o burocrático” (38%); mientras que la tercera opción es “no sabía cómo reclamar (37%). Adicionalmente, un 13% indica que no reclamó por sentirse intimidada por la empresa.



​Sólo un 21% de las mujeres que se sintió discriminada tomó alguna acción. De este porcentaje, un 55,3% optó por reclamar directamente a la empresa involucrada, mientras que un 25% recurrió al SERNAC.​





¿Por qué se sienten discriminadas?

Además de las experiencias de discriminación asociadas al hecho de ser mujeres, las encuestadas mencionan otros factores que también han influido en situaciones de trato desigual en contextos de consumo.



La apariencia física aparece como el principal motivo de discriminación (51%), seguida por la edad (40%). Ambas categorías reflejan la persistencia de estereotipos vinculados a los estándares de belleza, la imagen corporal y las distintas etapas del ciclo de vida, elementos que continúan influyendo en la manera en que las mujeres son tratadas al comprar productos o acceder a servicios.



Asimismo, un 28% señaló haber experimentado discriminación relacionada con su estado civil, lo que podría evidenciar la permanencia de prejuicios asociados a determinados roles o situaciones personales.



Situaciones más comunes de discriminación en el comercio

Los motivos de discriminación se perciben en diversas formas y contextos, afectando desde la disponibilidad de productos hasta el acceso a servicios financieros.



Al analizar las respuestas de la encuesta, las situaciones más habituales corresponden a:



●Atención diferenciada al comprar o contratar un servicio al suponer que no saben o no manejan la información, fenómeno conocido como “Mansplaining (59%).

●Problemas con las tallas de ropa (48%)

●Pagos más altos por productos dirigidos a mujeres, también conocido como impuesto rosa (47%).



También aparecen con alta frecuencia otras situaciones, por ejemplo, la representación de la mujer en la publicidad (43%), donde las consumidoras manifiestan un descontento con los estereotipos sexistas en los mensajes comerciales. También mencionan haberse sentido discriminadas por consultas relativas a su estado civil (39%); recibir ofertas y publicidad sesgada basada en algoritmos y suponer que poseen un poder adquisitivo inferior sólo por el hecho de ser mujeres, ambos con un 38%.



Mercados



Al analizar los mercados donde más se sienten discriminadas, las encuestadas mencionan a las ferreterías (40%), seguidas de las isapres y servicios financieros, ambos con un 38%.



​Mejoras en percepción sobre las necesidades de las mujeres en los mercados

Uno de los aspectos positivos que concluye la versión 2026 de la “Encuesta Mujer y Consumo” es la evolución favorable de la percepción sobre la consideración de las necesidades de las mujeres en los servicios ofrecidos en los últimos años por parte de las empresas.



Por ejemplo, en el año 2023 un 74% de las encuestadas afirmaba indicaba que había mejoras, mientras que en 2026 alcanzó este porcentaje alcanzó un 76%.



Otro punto favorable corresponde a una baja en la percepción de discriminación, la cual llega a casi 18 puntos porcentuales entre el año 2023 y 2026. Esta reducción sugiere avances en la equidad y una mejora en la experiencia de las mujeres como consumidoras.



Demanda a las empresas

Respecto de cómo las empresas podrían considerar mejor las necesidades de las mujeres en los productos y servicios que ofrecen, un 28% de las encuestadas indica que a través de aspectos relacionados con infraestructura y espacios adecuados, como que contaran con salas de lactancia, baños para niños en áreas comunes y espacios más seguros e iluminados.



​Solicitud al SERNAC







Consultadas respecto de qué acciones podría realizar el SERNAC para mejorar la situación actual, sugieren fortalecer las acciones de fiscalización a las empresas (60%), seguida por el desarrollo de campañas de información sobre derechos (58%).



Desafíos y acciones

Los resultados de esta encuesta permiten apreciar una serie de barreras que aún afectan a las mujeres en sus relaciones de consumo, como porcentajes de acciones discriminatorias, existencia de barreras que aún no se logran superar completamente, como, por ejemplo, la existencia de prácticas como “impuesto rosa”, publicidad estereotipada y sexista, malas prácticas como “mansplaining”.



No obstante, un aspecto positivo es la percepción de las mujeres que los índices de discriminación han ido bajando paulatinamente, junto con la valoración de mejoras respecto de la consideración de las necesidades de las mujeres en los servicios ofrecidos en los últimos años.



Ante este escenario, el SERNAC se compromete a seguir realizando diversas acciones en los mercados para seguir avanzando en materia de no discriminación, pues la Ley del Consumidor establece justamente que las personas no pueden ser discriminadas arbitrariamente por las empresas, ya sea por sexo, raza, condición social, orientación sexual, edad, o por su apariencia física.



Para conocer más detalles de la “Encuesta Mujer y Consumo”, visite www.sernac.cl



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