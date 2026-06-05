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5 de junio de 2026

19 TRABAJADORES PORTUARIOS RENOVARON SU “CARNET ROJO” GRACIAS AL CRC Y EL SENCE

​Tener vigente el carnet portuario les habilita para realizar diversas operaciones y servicios al interior del puerto.

Ceremonia entrega de diplomas curso actualizacion faenas portuarias

En una emotiva ceremonia que contó con la presencia del seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas; el seremi de Hacienda, Manuel José Correa; La Jefa de la división de Desarrollo Social y Humano, Paola Fernández, en representación del Gobernador Regional, Jorge Flies, quien preside el Consejo Regional de Capacitación (CRC); se certificaron 19 trabajadores portuarios, hombres y mujeres, que lograron renovar sus carnets portuarios a través de la realización de un curso de 43 horas.

 
El Curso “Actualización de Seguridad en Faenas Portuarias”, se enmarca en las capacitaciones aprobadas por el Consejo Regional de Capacitación durante el año 2025, licitado por OTIC Sofofa, a través del programa de Becas Laborales y ejecutado por el OTEC Capacitación Marítima Global Ltda.

 
“Esta habilitación permitió su contrato de manera inmediata, lo que va en directo beneficio en actualización y en competencias a los trabajadores en Punta Arenas. Felicitaciones a cada uno de ellos que obtuvieron su carnet rojo y que pueden dar las prestaciones absolutamente certificados en nuestro puerto”.

 
La instancia, también es producto de una gestión institucional transversal, dirigida a los trabajadores del Sindicato de Portuarios Unidos de Punta Arenas. Para ellos, contar con el carnet o Tarjeta roja (instrumento habilitante) vigente, significa una fuente laboral inmediata, ya que les permite a quienes aprueban el curso, desempeñarse en los diferentes puertos del país.

 
“Hice el curso de seguridad portuaria para renovar el carnet portuario, que ya lo tenía, también gracias a SENCE. Estoy muy agradecida de los cursos y capacitaciones que nos dan, gracias a ellos también podemos tener más herramientas laborales, más experiencia también, tenemos muchas oportunidades gracias a esto”, destacó Daniela Alejandra Mansilla Ruíz, alumna que aprobó el curso.

 
El seremi de Hacienda, Miguel José Correa, destacó la ceremonia y señaló que, “me parece muy importante este trabajo que se está haciendo. Así que le deseo también a quienes obtuvieron su certificación, que esto les permita seguir trabajando en sus actividades portuarias y que puedan tener un beneficio para su familia y seguridad del trabajo”.


El Seremi del Trabajo, José Miguel Salas, destacó la presencia femenina en el rubro, “para nosotros es muy importante, había mujeres también involucradas, hay trabajadores que están realizando ya funciones y por eso no pudieron estar en estas certificaciones, así que están más que justificados y para nosotros como Como ya he dicho en otras oportunidades, es un bálsamo escuchar este tipo de testimonios de estudiantes que gracias a estos cursos pueden ganarse su fuente laboral”.
Actualmente el 100% de las personas que realizaron y aprobaron el curso de capacitación, se encuentran trabajando en faenas portuarias, según informaron fuentes desde el Sindicato de Portuarios Unidos.

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GOBERNADOR FLIES Y REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES DEL MAR ABORDAN DESARROLLO REGIONAL ACUÍCOLA Y LEY LAFKENCHE

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