ANEF MAGALLANES CONMEMORA SU 83° ANIVERSARIO RECONOCIENDO A MEDIOS LOCALES Y LEVANTA ALERTAS SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA REGIÓN

En el marco de la conmemoración de su 83° aniversario, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) de la Región de Magallanes destacó los avances logrados en materia de bienestar para los funcionarios públicos, a la vez que expresó su preocupación por el impacto de eventuales reformas estructurales y la actual falta de recursos en servicios estatales clave.

Durante una entrevista en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la presidenta regional de ANEF Magallanes, Evelyn Córdova Marín, hizo un balance de los desafíos de su gestión, la cual representa a más de 5.000 trabajadores en la zona.

Reconocimiento a Polar Comunicaciones

Como parte de las actividades de aniversario, la dirigencia sindical entregó un reconocimiento especial a Polar Comunicaciones. El galardón agradece el espacio brindado para el programa “La voz de la ANEF en Magallanes” —emitido los miércoles de 17:00 a 18:00 horas—, el cual ha permitido visibilizar el quehacer sindical y dar voz a las y los trabajadores del Estado durante el último año y medio.

Córdova destacó que el objetivo de la directiva ha sido ampliar la labor de ANEF más allá de la defensa gremial tradicional: “Quisimos darle un sello a nuestra gestión para entregar no solo apoyo sindical o salir a marchar, sino también dar bienestar. Por eso hemos firmado convenios, realizado operativos de salud recientes que atendieron a 240 socios y organizado olimpiadas deportivas en las que el año pasado participaron alrededor de 900 personas”.

Defensa del Estado y preocupación presupuestaria

La presidenta regional también se refirió a las recientes movilizaciones del gremio, como el "banderazo" realizado en el centro de Punta Arenas en rechazo al llamado plan de reconstrucción nacional, una reforma que la ANEF considera que "viene a debilitar el Estado". En esa línea, agradeció a los parlamentarios regionales que votaron en contra de la iniciativa y destacó la apertura al diálogo mostrada por el Seremi del Trabajo a nivel local.

No obstante, Córdova alertó sobre las deficiencias presupuestarias que hoy afectan la calidad del servicio entregado a los magallánicos. Como ejemplo, mencionó la falta de insumos básicos en recintos de JUNJI (como pañales y toallas húmedas) y la carencia de recursos para que distintos estamentos puedan salir a fiscalizar.

Finalmente, la dirigencia manifestó su preocupación por la incertidumbre laboral que viven los funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) a nivel regional, debido al posible cierre de programas que afectaría a cinco trabajadores a contrata y dos practicantes, situación que actualmente se encuentra a la espera de un pronunciamiento de Contraloría.

La ANEF Magallanes reafirmó su compromiso de seguir dialogando con las autoridades, recordando que el objetivo final de los trabajadores fiscales es asegurar la construcción de "un mejor Estado para las familias".





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