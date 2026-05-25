Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

25 de mayo de 2026

OPERATIVO DEL O.S.7 PERMITIÓ DECOMISAR DROGAS AVALUADAS EN MÁS DE $15 MILLONES EN PUNTA ARENAS

Fiscalizaciones en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo permitieron detectar sustancias ilícitas transportadas desde el norte del país.

cartridgesincautacion

Un operativo desarrollado por personal especializado de la Sección O.S.7 Magallanes de Carabineros permitió la detención de cuatro personas por el delito de tráfico de drogas en la comuna de Punta Arenas.

El procedimiento se llevó a cabo el viernes 22 de mayo de 2026 en el Aeropuerto Internacional Presidente Carlos Ibáñez del Campo, en el marco de fiscalizaciones planificadas conforme al análisis de horarios y perfilamiento de pasajeros provenientes del norte del país.

Durante las diligencias, Carabineros contó con el apoyo del ejemplar canino antidrogas “Hulk”, del Emblema Verde, el cual efectuó una marcación activa sobre dos maletas que mantenían sustancias ilícitas en su interior. A raíz de ello, fueron detenidas inicialmente dos mujeres de nacionalidad chilena, informándose los antecedentes al Ministerio Público.

Posteriormente, y gracias al análisis investigativo realizado en coordinación con personal de Dipolmar, se logró establecer una eventual vinculación de ambas imputadas con otros dos sujetos —un hombre y una mujer— quienes habrían arribado a Punta Arenas para participar en el traslado y recepción de la droga.

Con autorización judicial gestionada por la Fiscalía, personal del O.S.7 concretó la detención de ambos involucrados, incautando además diversas especies asociadas a potenciadores sexuales desde una de las maletas inspeccionadas.

Como resultado de las diligencias, Carabineros logró decomisar un total de 390 cartuchos contenedores de resina de hachís, además de 59 gramos y 900 miligramos de ketamina, dinero en efectivo correspondiente a $528 mil pesos, cuatro teléfonos celulares y 118 unidades de suplementos o potenciadores sexuales de origen extranjero.

Según información policial, dos de los cuatro detenidos mantienen antecedentes penales.

En cuanto al avalúo de la droga incautada, Carabineros informó que los cartuchos de resina de hachís habrían alcanzado un valor cercano a los $13 millones 965 mil pesos una vez comercializados, mientras que la ketamina tendría un valor estimado de $1 millón 770 mil pesos, totalizando más de $15 millones 700 mil pesos.

Por instrucción del Ministerio Público y previa autorización del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, la detención de los cuatro imputados fue ampliada hasta este lunes 25 de mayo de 2026, instancia en la que serán formalizados ante el tribunal.

primeracomisariapuq

MUJER ATROPELLA INTENCIONALMENTE A SU HERMANO TRAS DISCUSIÓN FAMILIAR EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

OPERATIVO DEL O.S.7 PERMITIÓ DECOMISAR DROGAS AVALUADAS EN MÁS DE $15 MILLONES EN PUNTA ARENAS

Leer Más

Fiscalizaciones en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo permitieron detectar sustancias ilícitas transportadas desde el norte del país.

Fiscalizaciones en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo permitieron detectar sustancias ilícitas transportadas desde el norte del país.

cartridgesincautacion
nuestrospodcast
Aeropuerto-de-Punta-Arenas-20260524-191050-5b26e6

GOLPE AL TURISMO Y A LA SOBERANÍA NACIONAL SI SE POSTERGA A 2041 LA AMPLIACIÓN DE AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS CONEXIÓN PRINCIPAL HACIA LA ANTÁRTICA

Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
cartridgesincautacion

OPERATIVO DEL O.S.7 PERMITIÓ DECOMISAR DROGAS AVALUADAS EN MÁS DE $15 MILLONES EN PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
comunidad kawesqar

COMUNIDADES KAWÉSQAR ACUSAN A FUNDACIÓN DE ARROGARSE REPRESENTACIÓN Y ACTUAR A FAVOR DE LA INDUSTRIA SALMONERA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
antibioticoschilesalmon

LOS CIENTÍFICOS ESTABLECEN SOLUCIONES PARA BAJAR EL USO DE ANTIBIÓTICOS EN EL SALMÓN CHILENO

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250