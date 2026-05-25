OPERATIVO DEL O.S.7 PERMITIÓ DECOMISAR DROGAS AVALUADAS EN MÁS DE $15 MILLONES EN PUNTA ARENAS

Un operativo desarrollado por personal especializado de la Sección O.S.7 Magallanes de Carabineros permitió la detención de cuatro personas por el delito de tráfico de drogas en la comuna de Punta Arenas.

El procedimiento se llevó a cabo el viernes 22 de mayo de 2026 en el Aeropuerto Internacional Presidente Carlos Ibáñez del Campo, en el marco de fiscalizaciones planificadas conforme al análisis de horarios y perfilamiento de pasajeros provenientes del norte del país.

Durante las diligencias, Carabineros contó con el apoyo del ejemplar canino antidrogas “Hulk”, del Emblema Verde, el cual efectuó una marcación activa sobre dos maletas que mantenían sustancias ilícitas en su interior. A raíz de ello, fueron detenidas inicialmente dos mujeres de nacionalidad chilena, informándose los antecedentes al Ministerio Público.

Posteriormente, y gracias al análisis investigativo realizado en coordinación con personal de Dipolmar, se logró establecer una eventual vinculación de ambas imputadas con otros dos sujetos —un hombre y una mujer— quienes habrían arribado a Punta Arenas para participar en el traslado y recepción de la droga.

Con autorización judicial gestionada por la Fiscalía, personal del O.S.7 concretó la detención de ambos involucrados, incautando además diversas especies asociadas a potenciadores sexuales desde una de las maletas inspeccionadas.

Como resultado de las diligencias, Carabineros logró decomisar un total de 390 cartuchos contenedores de resina de hachís, además de 59 gramos y 900 miligramos de ketamina, dinero en efectivo correspondiente a $528 mil pesos, cuatro teléfonos celulares y 118 unidades de suplementos o potenciadores sexuales de origen extranjero.

Según información policial, dos de los cuatro detenidos mantienen antecedentes penales.

En cuanto al avalúo de la droga incautada, Carabineros informó que los cartuchos de resina de hachís habrían alcanzado un valor cercano a los $13 millones 965 mil pesos una vez comercializados, mientras que la ketamina tendría un valor estimado de $1 millón 770 mil pesos, totalizando más de $15 millones 700 mil pesos.

Por instrucción del Ministerio Público y previa autorización del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, la detención de los cuatro imputados fue ampliada hasta este lunes 25 de mayo de 2026, instancia en la que serán formalizados ante el tribunal.