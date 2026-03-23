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23 de marzo de 2026

CARABINEROS DETIENE A MENOR CON MARIHUANA EN CONTROL VEHICULAR EN PUNTA ARENAS

​Personal de la sección Centauro detectó la droga al interior de un vehículo durante patrullajes preventivos en Avenida Pedro Aguirre Cerda.

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La tarde de este domingo, personal de la sección Centauro de Carabineros de Punta Arenas detuvo a un menor de edad tras encontrar droga al interior del vehículo que conducía.

El procedimiento se desarrolló mientras los funcionarios realizaban patrullajes preventivos por Avenida Pedro Aguirre Cerda, instancia en la que fiscalizaron un automóvil Mazda Demio. Durante el control, los efectivos percibieron un fuerte olor a sustancias químicas, lo que motivó una revisión más exhaustiva.

Al inspeccionar el vehículo, los uniformados encontraron una caja metálica bajo el asiento, en cuyo interior había 11 envoltorios con sustancia vegetal. Posteriormente, la prueba de campo realizada por personal especializado del O.S.7 confirmó que se trataba de marihuana, con un peso total de 15 gramos con 800 miligramos.

El detenido corresponde a un adolescente de 17 años, de iniciales I.N.M.J., quien no registra antecedentes penales. Por instrucción del Ministerio Público, pasó a control de detención este lunes 23 de marzo por infracción a la Ley 20.000.

detenido19032026

DETIENEN A SUJETO CON MARIHUANA Y COCAÍNA TRAS PATRULLAJES EN POBLACIÓN 18 DE SEPTIEMBRE

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