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28 de abril de 2026

MINVU INICIA OBRAS DE CONSERVACIÓN VIAL EN LA CALLE BELLAVISTA, EN EL SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

La intervención contempla el cierre total de la calzada durante el desarrollo de las obras, mientras que en la Avenida España se mantendrá un tránsito parcial, resguardando la conectividad del sector.

MINVU - Inicio de obras en calle Bellavista_3

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) dio inicio a las obras de conservación de vías urbanas de emergencia en la calle Bellavista, en el sector sur de Avenida España, intervención que permitirá mejorar las condiciones de tránsito en uno de los tramos más deteriorados de la ciudad.

 

Los trabajos consideran la reposición de 2.032m² de hormigón en distintos puntos de la calle, entre Armando Sanhueza y Señoret, además de la calzada poniente de la Avenida España, entre Bellavista y Paraguaya. Esta intervención forma parte del contrato de Conservación de Vías Urbanas de Emergencia, financiado a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

 

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, destacó el inicio de estas obras como una respuesta concreta a las necesidades de la comunidad. “Estamos resolviendo los requerimientos inmediatos de la ciudadanía. Todos los que transitamos por estas calles sabemos en qué condiciones se encuentran. Hoy acudimos a ese llamado justamente. Se cerró la calle y ya están trabajando en reparar esta vía de manera correcta”, señaló.

 

La intervención contempla el cierre total de la calzada durante el desarrollo de las obras, mientras que en la Avenida España se mantendrá un tránsito parcial, resguardando la conectividad del sector.

 

“Avenida España seguirá abierta al tránsito, con los resguardos necesarios para ejecutar los trabajos en invierno. Ustedes saben que la realidad en Magallanes es distinta a otras zonas del país, por lo que se está coordinando con la empresa contratista las medidas de protección del hormigón recién colocado, para evitar los efectos de los ciclos de hielo”.

 

El gobernador regional, Jorge Flies Añón, valoró el trabajo coordinado entre instituciones para avanzar en la reposición de calzadas en la región. “Primero hay que destacar el trabajo que está haciendo en conjunto el Gobierno Regional con el Ministerio de Vivienda, especialmente a través de Serviu. Los que viven en el sector sur, ocupan Bellavista y saben las condiciones que tenía. Esta calle es una de las más deterioradas que tenía Punta Arenas y hoy, desde Armando Sanhueza hasta Señoret, incluyendo las calzadas entre bandejones de Avenida España, en forma coordinada, se van a estar cambiando”, afirmó.

 

Por su parte, el director (s) del Serviu Magallanes, Omar González Asenjo, explicó los alcances técnicos de la intervención y los plazos asociados. “Aquí hay un cierre total que va a durar hasta fines de julio. La calle tiene una inversión de 300 millones aproximadamente y son 2.000 metros cuadrados los que se intervienen”, detalló.

 

El director (s) del Serviu agregó que estas obras forman parte de un contrato mayor que contempla la reposición de 14 tramos en la ciudad, junto con metros cuadrados adicionales destinados a emergencias. “Ya estamos en un 13% de avance y hemos agregado algunas obras que se han solicitado por parte de la comunidad, como es la calle 21 de Mayo, con cargo a los 5.000 metros cuadrados que tenemos de disposición para algunas emergencias”, indicó.

 

El proyecto considera la reposición completa del paquete estructural de las calzadas, mediante hormigón de alta resistencia, lo que permitirá mejorar la durabilidad de las vías intervenidas y responder a las condiciones climáticas propias de la región.

 

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a respetar la señalización y planificar sus desplazamientos, considerando los desvíos y restricciones que se implementarán durante el desarrollo de las obras, cuyo plazo de ejecución se extiende hasta el 30 de julio de 2026 en este tramo.

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