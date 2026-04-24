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24 de abril de 2026

AVANZAN OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ESTERO LLAU LLAU EJECUTADAS POR EL MOP

​En la tarde del jueves 23 de abril los avances de la iniciativa fueron inspeccionados por el Seremi de Obras Públicas Alejandro Marusic, el Director Regional de la DOH Jorge Martinic, dirigentes vecinales y la directora del ELEAM Cristina Calderon.

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​La Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas, ha considerado como prioritario desarrollar las obras de solución a los problemas de aguas lluvias que se presentan en diversos sectores de Punta Arenas, los que han sido definidos a partir del estudio de Actualización del Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas lluvias desarrollado el año 2018.

El crecimiento de la ciudad y el aumento de la densidad poblacional y urbanización, ha llevado a la necesidad de analizar y modificar la capacidad hidráulica de la red hídrica que actúa como red primaria recibiendo las descargas de colectores que evacuan las aguas lluvias.

Dentro de la infraestructura de drenaje que presenta falta de capacidad de conducción hidráulica se encuentra el estero Llau-Llau, cuyo tramo situado entre las calles Hornillas y Manantiales, fue visitado en la tarde de este jueves 23 de abril por el Seremi de Obras Públicas Alejandro Marusic, el Director Regional de la DOH Jorge Martinic, la directora del ELEAM Cristina Calderon, Palmira Linco, y la representante de la Junta de Vecinos de Villa Split Ivonne Sepúlveda.

“Para nosotros es una tremenda alegría contar con un proyecto de esta envergadura, porque para los residentes en época estival es muy importante tener un lugar donde sacarlos. Para nosotros hacer una actividad al aire libre significaba recorrer las veredas del cuadrante que podíamos recorrer con ellos, porque salen en silla de ruedas y porque salen con sus andadores, y tener un espacio así va a significar utilizarlo, utilizarlo por los profesionales con los que contamos dentro del ELEAM para que hagan actividades con nuestros residentes, así que estamos muy satisfechos de que se haya hermoseado el lugar”, destacó la directora del ELEAM Cristina Calderón, Palmira Linco.

Por su parte, la representante de la Junta de Vecinos de Villa Split Ivonne Sepúlveda, señaló que: “Esta obra es maravillosa, muy lindo el trabajo que se ha hecho, está muy presentado, y se agradece que se haya hecho un espacio tan preocupado para los vecinos, porque acá no hay ningún paseo donde pueda compartir la familia en los días de verano, primavera, tomar un cafecito, juntarse con los hijos, con los nietos, venir a pasear, porque
este era un sitio baldío y lleno de basura”, remarcó.

El avance de las obras, que supera el 40 por ciento, fue muy destacado igualmente por las autoridades del Ministerio de Obras Públicas; el Seremi Alejandro Marusic y el Director Regional de la DOH Jorge Martinic, sosteniéndose que el proyecto en el tramo comprendido entre Hornillas y Manantiales beneficia con mayor seguridad a cientos de vecinos residentes las poblaciones “Cardenal Silva Henríquez”, “Lomas de Manantial”, “Villa Split”, “Villa Suiza”, “Alto Magallanes”, y el “El ovejero”, como así también al “Establecimiento de Larga Estadía de Adulto Mayores (ELEAM)”, el jardín infantil de Integra “Vientos de Sur” y la escuela de lenguaje “Pasitos”, entre otros establecimientos cercanos.

En materia de la obra, para el sector visitado, informaron que se realiza un perfilamiento del cauce para mejorar la capacidad hidráulica, junto con la instalación de muros de hormigón y enrocados, evitando la socavación de los taludes producto de las crecidas.

Además, desde el punto de vista paisajístico se consideran veredas, hormigón estampado, mobiliario urbano, juegos infantiles, luminarias y árboles.

Cauce Chorrillo Magdalena

Cabe destacar que la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, se encuentra trabajando igualmente en el desarrollo del mejoramiento del cauce Chorrillo Magdalena, cuya licitación pública está programada para diciembre de 2026.

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AVANZAN LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA DEL MINVU EN PUNTA ARENAS

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