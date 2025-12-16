Punta Arenas,
16 de diciembre de 2025

MUNICIPIO SUPERVISA AVANCE DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE VEREDAS EN SECTOR SUR

​La iniciativa alcanza 95% de ejecución y considera una inversión superior a $1.600 millones.

​Hasta el sector sur de Punta Arenas llegó el alcalde Claudio Radonich junto a equipos municipales para constatar en terreno el estado de avance de las obras de reposición y construcción de veredas que ejecuta la Municipalidad, proyecto que actualmente presenta un 95% de progreso y que beneficia a tres cuadrantes de la ciudad.

La iniciativa contempla la intervención de cerca de 60 cuadras, equivalentes a aproximadamente cinco kilómetros de veredas, priorizando sectores donde la infraestructura presentaba un alto nivel de deterioro. Se trata de la tercera inversión municipal de este tipo en el sector sur, con una ejecución focalizada en puntos críticos y no en la totalidad del área.

El alcalde Claudio Radonich destacó la relevancia de este proyecto tanto para la calidad de vida de los vecinos como para la generación de empleo. "Son tres sectores y una inversión muy importante, que suma cinco kilómetros de nuevas veredas. No es todo el sector sur, sino aquellos lugares donde las condiciones estaban muy malas. Esto no solo mejora el estándar urbano para nuestros vecinos, sino que también genera empleo en un momento complejo. Esperamos contar con más financiamiento del Gobierno Regional, ya que hay muchos proyectos con recomendación favorable que están listos para ser votados y que son necesarios para la ciudad", señaló.

En ese contexto, el jefe comunal recalcó la necesidad de dar continuidad a este tipo de inversiones. "Lo que buscamos es una inversión permanente, que no es para la municipalidad, sino para los vecinos, para que todos los sectores de esta extensa comuna tengan un buen estándar urbano. Estamos muy contentos con este avance y esperamos que las obras estén completamente terminadas durante abril de 2026", agregó.

Por su parte, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, explicó que los trabajos se encuentran en su etapa final. "Estamos con un 95% de avance, resolviendo algunas observaciones menores en pavimentos, soleras y mejoramientos de veredones. Esta obra estaba planificada para finalizar en abril de 2026, pero estimamos que podrá ser entregada a fines de este año o a comienzos de enero", indicó.

El profesional detalló que las intervenciones se distribuyen en tres cuadrantes: el primero, comprendido por Avenida España, Daniel Briceño, Costanera y Miraflores; el segundo, entre Miraflores, Martínez de Aldunate, Pedro Aguirre Cerda y Manuel Rodríguez; y el tercero, en el sector cercano a Fitz Roy. "Este es un proyecto financiado con recursos FNDR, con una inversión aproximada de $1.640 millones, que se inició en diciembre del año pasado y que hoy cumple prácticamente un año de ejecución", precisó.

Desde el municipio señalaron que este tipo de proyectos se enmarca en un plan de largo plazo orientado a mejorar progresivamente la red de veredas de la ciudad, que alcanza cerca de 800 kilómetros, avanzando de manera sostenida en su reparación y modernización.

DECLARAN ADMISIBLE QUERELLA INTERPUESTA POR LA CORMUPA CONTRA SUJETO QUE CHOCÓ EL CECOSF FORTALECIENDO VIDAS

Noticias
Relacionadas
MUNICIPIO SUPERVISA AVANCE DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE VEREDAS EN SECTOR SUR

Comité Escazú

SE CONSTITUYÓ COMITÉ REGIONAL POR ESCAZÚ CON REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL, SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

NUEVO SISTEMA DE COBRO DIFERENCIADO PARA EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

LA DEMOCRACIA Y SUS DERECHOS