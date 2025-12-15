DAN INICIO A EJECUCIÓN DE CONVENIO ENTRE GOBIERNO REGIONAL E INDAP PARA FORTALECER LA AGRICULTURA FAMILIAR EN MAGALLANES

En el marco del primer Seminario Internacional de Avicultura que se desarrolla en Magallanes, el Gobierno Regional, el Ministerio de Agricultura e INDAP dieron este jueves el vamos simbólico al inicio del gasto del convenio suscrito entre el Gobierno Regional y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, destinado a fortalecer la Agricultura Familiar Campesina e Indígena de la región.

​



Con la firma protocolar se abrió oficialmente el primer concurso de inversión en infraestructura agraria, orientado a mejorar las condiciones productivas de más de 500 familias usuarias de INDAP, mediante el financiamiento de obras y equipamiento que permitan aumentar la productividad, enfrentar de mejor manera la crisis climática y avanzar hacia la soberanía alimentaria regional.

​



El gobernador regional, Jorge Flies, valoró la puesta en marcha del convenio y el compromiso de los consejeros regionales que aprobaron los recursos. "Estos fondos son una señal concreta de que el agro está en el corazón de la agenda regional. Magallanes no puede seguir dependiendo casi exclusivamente de productos que vienen de fuera; fortalecer la producción local es clave para la soberanía alimentaria y para dar estabilidad a las familias campesinas", señaló, destacando que este convenio da continuidad y proyección al trabajo iniciado en 2017 con el primer acuerdo entre el Gobierno Regional e INDAP.

​



En la misma línea, la seremi de Agricultura subrayó el esfuerzo diario de las y los agricultores y la forma en que se construyó este instrumento. "Este convenio no se diseñó desde un escritorio; fueron los propios agricultores quienes, en distintas instancias, fueron planteando sus necesidades y prioridades, que luego se plasmaron en este programa de inversión. Aquí hay participación, escucha y una mirada de largo plazo sobre el campo magallánico", afirmó, resaltando además el rol de mujeres y jóvenes rurales en este proceso.

​



Por su parte, el director regional de INDAP Magallanes, Gabriel Zegers, destacó que el convenio considera más de 3 mil 200 millones de pesos, recursos que irán directamente en apoyo de la agricultura familiar campesina e indígena. "Hoy la producción local de hortalizas satisface apenas cerca del 11% de la demanda regional. El desafío es enorme: necesitamos mejorar la infraestructura, incorporar tecnologías acordes al territorio y avanzar hacia sistemas productivos sostenibles que cuiden el agua, recuperen suelos y entreguen alimentos sanos y frescos a la comunidad", explicó.

​



Zegers también relevó el contexto en que se firmó el inicio de la ejecución: "Este seminario internacional reúne a investigadores, especialistas y productores, que se sientan a dialogar de igual a igual. Esa mezcla de conocimiento científico y saber campesino es la que necesitamos para construir una hoja de ruta que nos permita crecer en calidad, en volumen y también en mejores precios para la ciudadanía".

​



Las y los agricultores presentes valoraron el inicio del convenio y la realización del seminario. Destacaron que, en un escenario de altos costos y variabilidad climática, resulta clave compartir experiencias con la academia y otros territorios para mejorar la productividad y la eficiencia. Coincidieron en que el trabajo conjunto con INDAP y el Gobierno Regional es una oportunidad concreta para fortalecer la avicultura y otras áreas de la producción regional.

​



Con el lanzamiento de este primer concurso de infraestructura agraria, se inicia formalmente la ejecución del convenio INDAP–Gobierno Regional, que en los próximos años buscará reducir brechas históricas en el campo magallánico, potenciar la agricultura familiar e impulsar una producción de alimentos más cercana, justa y sostenible para toda la región.

​

