MALL Y ZONA FRANCA ESTARÁN CERRADOS ESTE DOMINGO Y TRABAJADORES TENDRÁN 3 HORAS PARA VOTAR

​ Un especial llamado a respetar las normas que protegen a las y los trabajadores durante las elecciones presidenciales de segunda vuelta de este domingo 14 de diciembre realizó la seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, Jessica Bengoa, durante esta jornada, invitando a las personas a informarse sobre los permisos para sufragar y el feriado irrenunciable de algunos dependentes del comercio.



La autoridad señaló el buen comportamiento de las y los empleadores magallánicos durante el proceso de elecciones de primera vuelta en el que, tras las fiscalizaciones realizadas por la Dirección regional del Trabajo, no se detectaron incumplimientos en la zona.



En sus palabras, “efectivamente, estamos haciendo un importante llamado, recordando que este domingo 14 de diciembre, como país y región, viviremos un nuevo proceso de elecciones presidenciales en segunda vuelta, por lo que es muy relevante recordar a las y los trabajadores de la región que tienen que laborar durante dicha jornada, que existen normativas que protegen su derecho a sufragar, los cuales deben ser respetados por sus empleadores sin que ello signifique algún menoscabo en sus remuneraciones”.



Sobre aquello, enfatizó que aquellas personas que deban trabajar ese día tienen derecho a un permiso de, a lo menos, 3 horas para ausentarse de sus funciones y, asimismo, quienes hayan sido designados como vocales de mesa, miembros de los colegios escrutadores o delegados ante la Junta Electoral, quienes tienen un permiso especial con goce de remuneraciones durante toda la jornada.



Por otro lado, “recalcar que durante este día rige el feriado obligatorio para los trabajadores de algunos establecimientos comerciales, como son el Mall, Zona Franca, también los Strip Centers que haya en la ciudad y todos aquellos locales que estén administrados bajo una misma razón social, los cuales deberán cerrar a las 21:00 horas de este sábado 13 de diciembre hasta las 06:00 horas del lunes 15 de diciembre, en el caso de estas elecciones. Un derecho que debe ser respetado también por todos los empleadores”.

Fiscalización laboral durante los comicios



Durante estas elecciones, la Dirección del Trabajo señaló que estará fiscalizando las denuncias que sean recibidas a través del Canal de Atención Telefónica (CAT) -600 450 4000- entre las 9:00 y 14:00 horas.



Entre las principales materias a fiscalizar son:



1.- No otorgamiento de feriado legal y obligatorio para los trabajadores comprendidos en el numeral 7 del artículo 38 del Código del Trabajo, en aquellos casos en que presten servicios en centros o complejos comerciales administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica.



Multas de entre 3 ($208.626) y 60 UTM ($4.172.520) UTM (*), dependiendo de si la empresa es micro, pequeña, mediana o grande.



2.- No otorgamiento de permiso laboral a los trabajadores designados como vocales de Mesas Receptoras de Sufragios, miembros de Colegios Escrutadores o delegados de la Junta Electoral, para quienes los días de la elección no constituyen feriado legal.



Multas de entre 3 ($208.626) y 60 ($4.172.520) UTM, dependiendo de si la empresa es micro, pequeña, mediana o grande.



3.- No otorgamiento de permiso por 3 horas a trabajadores para sufragar.



Multas de entre 3 ($208.626) y 60 ($4.172.520) UTM, dependiendo de si la empresa es micro, pequeña, mediana o grande.



















