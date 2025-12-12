Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

12 de diciembre de 2025

MALL Y ZONA FRANCA ESTARÁN CERRADOS ESTE DOMINGO Y TRABAJADORES TENDRÁN 3 HORAS PARA VOTAR

​La autoridad del Trabajo llamó a respetar las normas imperantes en las elecciones presidenciales de esta segunda vuelta que se desarrollará el domingo 14 de diciembre.

trabajoelecciones

​ Un especial llamado a respetar las normas que protegen a las y los trabajadores durante las elecciones presidenciales de segunda vuelta de este domingo 14 de diciembre realizó la seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, Jessica Bengoa, durante esta jornada, invitando a las personas a informarse sobre los permisos para sufragar y el feriado irrenunciable de algunos dependentes del comercio.

 
La autoridad señaló el buen comportamiento de las y los empleadores magallánicos durante el proceso de elecciones de primera vuelta en el que, tras las fiscalizaciones realizadas por la Dirección regional del Trabajo, no se detectaron incumplimientos en la zona.

 
En sus palabras, “efectivamente, estamos haciendo un importante llamado, recordando que este domingo 14 de diciembre, como país y región, viviremos un nuevo proceso de elecciones presidenciales en segunda vuelta, por lo que es muy relevante recordar a las y los trabajadores de la región que tienen que laborar durante dicha jornada, que existen normativas que protegen su derecho a sufragar, los cuales deben ser respetados por sus empleadores sin que ello signifique algún menoscabo en sus remuneraciones”.

 
Sobre aquello, enfatizó que aquellas personas que deban trabajar ese día tienen derecho a un permiso de, a lo menos, 3 horas para ausentarse de sus funciones y, asimismo, quienes hayan sido designados como vocales de mesa, miembros de los colegios escrutadores o delegados ante la Junta Electoral, quienes tienen un permiso especial con goce de remuneraciones durante toda la jornada.

 
Por otro lado, “recalcar que durante este día rige el feriado obligatorio para los trabajadores de algunos establecimientos comerciales, como son el Mall, Zona Franca, también los Strip Centers que haya en la ciudad y todos aquellos locales que estén administrados bajo una misma razón social, los cuales deberán cerrar a las 21:00 horas de este sábado 13 de diciembre hasta las 06:00 horas del lunes 15 de diciembre, en el caso de estas elecciones. Un derecho que debe ser respetado también por todos los empleadores”.

Fiscalización laboral durante los comicios

 
Durante estas elecciones, la Dirección del Trabajo señaló que estará fiscalizando las denuncias que sean recibidas a través del Canal de Atención Telefónica (CAT) -600 450 4000- entre las 9:00 y 14:00 horas.

 
Entre las principales materias a fiscalizar son:

 
1.- No otorgamiento de feriado legal y obligatorio para los trabajadores comprendidos en el numeral 7 del artículo 38 del Código del Trabajo, en aquellos casos en que presten servicios en centros o complejos comerciales administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica.

 
Multas de entre 3 ($208.626) y 60 UTM ($4.172.520) UTM (*), dependiendo de si la empresa es micro, pequeña, mediana o grande.

 
2.- No otorgamiento de permiso laboral a los trabajadores designados como vocales de Mesas Receptoras de Sufragios, miembros de Colegios Escrutadores o delegados de la Junta Electoral, para quienes los días de la elección no constituyen feriado legal.

 
Multas de entre 3 ($208.626) y 60 ($4.172.520) UTM, dependiendo de si la empresa es micro, pequeña, mediana o grande.

 
3.- No otorgamiento de permiso por 3 horas a trabajadores para sufragar.

 
Multas de entre 3 ($208.626) y 60 ($4.172.520) UTM, dependiendo de si la empresa es micro, pequeña, mediana o grande.









recasurzf

SÓLO POR TRES HORAS: RECASUR ZONA FRANCA PREPARA MASIVA VENTA NOCTURNA CON DESCUENTOS Y REGALOS ESTE SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SERNAGEOMIN Y GOBIERNO REGIONAL COORDINAN PROYECTOS CLAVE PARA FORTALECER LA SEGURIDAD GEOLÓGICA EN MAGALLANES

Leer Más

​Preparan expedición para iniciar monitoreo del volcán Burney en Magallanes

​Preparan expedición para iniciar monitoreo del volcán Burney en Magallanes

sernageomingore
nuestrospodcast
directorasslep

CUATRO PROFESORAS FUERON SELECCIONADAS PARA HACERSE CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Anuncio voto asistido

AUTORIDADES DE GOBIERNO DIFUNDEN MEDIDAS DE INCLUSIÓN PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
trabajoelecciones

MALL Y ZONA FRANCA ESTARÁN CERRADOS ESTE DOMINGO Y TRABAJADORES TENDRÁN 3 HORAS PARA VOTAR

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
foto-pdi-droga

DETIENEN A MUJER QUE VIAJARÍA DE SANTIAGO A PUNTA ARENAS CON 3 KILOS DE COCAÍNA ADOSADOS A SU CUERPO

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
jovensaludlider

MÉDICO EDF DE PUERTO WILLIAMS ES RECONOCIDO DENTRO DE LOS 100 JÓVENES LÍDERES 2025

senadorbianchi