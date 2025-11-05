Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

5 de noviembre de 2025

SLEP MAGALLANES CELEBRÓ A LA EDUCACIÓN PARVULARIA CON FERIA ABIERTA A LA COMUNIDAD EN ZONA AUSTRAL

​En total, la feria contó con 12 stands, tres de ellos pertenecientes a los jardines infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF) y nueve de escuelas de la capital regional.

feriaparvularia

​En el marco de la conmemoración de los 161 años de la educación parvularia en Chile, el Servicio Local de Educación Pública Magallanes organizó una feria abierta a la comunidad en el centro comercial Zona Austral de Punta Arenas para dar a conocer prácticas pedagógicas de diferentes establecimientos de educación inicial de la comuna y que son parte de la educación pública.

 
En total, la feria contó con 12 stands, tres de ellos pertenecientes a los jardines infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF) y nueve de escuelas de la capital regional.

 
Respecto a la feria, Silvia Pérez Carabantes, coordinadora de educación Inicial del SLEP Magallanes, declaró que “en el mes de la educación parvularia resaltamos y recalcamos el trabajo que se hace en cada una de las unidades educativas, que en este minuto es a través de una muestra, porque es una parte del gran trabajo, profundo, dedicado, responsable y pedagógico que realiza cada uno del personal que trabaja en estos establecimientos educacionales. La idea es abrir esto a la comunidad, que nos conozcan, que sepan que los establecimientos están a su disposición, que tenemos cobertura”.

 
La feria de educación inicial fue un punto de encuentro para que el público realizara consultas, resolver dudas y ver en primera instancia el compromiso por la enseñanza de cada uno de los establecimientos, algo que fue destacado por la directora del Jardín Infantil Piececitos de Niño, Pamela Paredes: “esta feria se generó como un espacio abierto para la comunidad, con el fin de que vengan a visualizar las distintas ofertas que hay en nivel inicial, de todos los establecimientos que están a cargo del Servicio Local de Educación Pública. Y nuestra intervención, principalmente, es dar a conocer el trabajo con la familia, la intervención de los niños, en esta etapa tan crucial del desarrollo del ser humano”.

 
En la actividad estuvo presente el Secretario Regional Ministerial de Educación, Valentín Aguilera, quien resaltó el compromiso de las comunidades educativas: “estamos muy contentos de acompañar esta feria del Servicio Local de Educación Pública, en donde se representan los distintos esfuerzos de los jardines del servicio, de los jardines públicos y también de las escuelas que tienen el nivel de transición en esta actividad que ha acompañado, en este caso, tanto las educadoras, estudiantes párvulos y, por supuesto, las familias que valoran el trabajo comprometido de calidad que se realiza desde el nivel inicial en la educación pública”.

 
A su vez, el Secretario Regional Ministerial de Gobierno, Andro Mimica, comentó que “esta es una demostración más que el Servicio Local de Educación Pública en la región de Magallanes funciona, y ha dado resultados, y resultados concretos, con números, con recuperación de establecimientos, y hoy día también, a través de la educación de los más pequeños, de quienes hoy día dependen de los jardines, de las salas cunas”.

 
En la comuna de Punta Arenas el SLEP Magallanes ofrece educación inicial en 18 establecimientos a través del nivel de transición y tres jardines infantiles y sala cuna; Nelda Panicucci, Archipiélago de Chiloé y Piececitos de Niño, los cuales se encuentra actualmente en periodo de postulación hasta el 5 de diciembre a través de la página web https://junji.cl/multipostulador.

FERIA ADULTO MAYOR (10)

MUNICIPIO INVITA A FERIA DEL ADULTO MAYOR ESTE SÁBADO EN EL INSTITUTO DON BOSCO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

EL HIDRÓGENO VERDE VUELVE A SER PROTAGONISTA: AUTORIDADES LANZAN LA TERCERA VERSIÓN DE LA FERIA EDUCATIVA H2V MAGALLANES

Leer Más

​El próximo viernes 28 y sábado 29 de noviembre, el CIIJUM abrirá sus puertas para recibir a visitantes de todas las edades en una feria con acceso gratuito. La actividad se desarrollará de 09:00 a 18:00 horas y ofrecerá diversas propuestas para la comunidad.

​El próximo viernes 28 y sábado 29 de noviembre, el CIIJUM abrirá sus puertas para recibir a visitantes de todas las edades en una feria con acceso gratuito. La actividad se desarrollará de 09:00 a 18:00 horas y ofrecerá diversas propuestas para la comunidad.

FOTO GRUPAL FERIA H2V
nuestrospodcast
feriaparvularia

SLEP MAGALLANES CELEBRÓ A LA EDUCACIÓN PARVULARIA CON FERIA ABIERTA A LA COMUNIDAD EN ZONA AUSTRAL

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
feriaparvularia

SLEP MAGALLANES CELEBRÓ A LA EDUCACIÓN PARVULARIA CON FERIA ABIERTA A LA COMUNIDAD EN ZONA AUSTRAL

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
FORO DE LÍDERES EN BRASIL (5)

ALCALDE RADONICH PARTICIPÓ EN FORO DE LÍDERES LOCALES EN RÍO DE JANEIRO

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
sernacmagallanesmenstrual

MAGALLANES: MONITOREO DE PRECIOS DE PRODUCTOS PARA LA GESTIÓN MENSUAL EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)