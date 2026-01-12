ESTE VERANO 2026 LA JUNJI MAGALLANES INVITA A JUGAR EN FAMILIA EN EL CIIJUM

“’Jugando en Familia’ vuelve abierto a todas y todos, no sólo a las y los usuarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji). Queremos vivir momentos de esparcimiento y diversión con sus hijas e hijos”, manifestó el encargado del Centro Integral Infantil de Juego y Movimiento (Ciijum), Alejandro Alvarado Subiabre.

El programa “Jugando en Familia” surgió, hace unos años, con el objetivo de aprovechar la infraestructura del Ciijum, administrado directamente por la Junji, con espacios seguros y de calidad, especialmente acondicionados para la primera infancia, niñas y niños menores de siete años, generando experiencias que impacten de manera positiva sobre el núcleo familiar, mejorando la comunicación y los vínculos, durante las vacaciones.

De esta forma, el edificio de avenida Salvador Allende 0291 de Punta Arenas, estará abierto para las familias, desde el lunes 19 hasta el viernes 30 de enero de 2026.

El encargado detalló que los horarios de apertura serán cuatro: entre las 9 y las 10:30 y de 11 a 12:30 horas, por las mañanas y de 14 a 15:30 y entre las 16 y las 17:30 horas, en las tardes. Tanto niñas y niños como adultos participan descalzos y se recomienda el uso de calcetines antideslizantes.

Alejandro Alvarado recordó que no se debe consumir alimentos dentro del Ciijum, que se puede llevar botellas con agua y que las inscripciones serán realizadas el mismo día de la asistencia. Los espacios del Ciijum pueden ser usados por una hora y media, después de la cual se deben dejar las instalaciones para el disfrute de más personas.

“Solicitamos a quienes sean parte de ‘Jugando en Familia’ verano 2026, no llevar objetos de valor a la cita y dejar ordenados los materiales y sectores utilizados, para vincularse y disfrutar entre todas y todos”, dijo Alvarado.

La directora regional de la Junji, Paola Valenzuela Pino, llamó a la comunidad a aprovechar esta oportunidad. “Invito a las familias al Ciijum, donde podrán jugar, valorando el tiempo familiar compartido y generar nuevas experiencias de vinculación amorosa y de contención. El juego es la principal tarea que puede vivenciar una niña o un niño, a través de éste pueden desarrollar habilidades, destrezas, conocimiento y disfrute”, concluyó.

