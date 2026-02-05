MUNICIPIO INVITA A CICLETADA FAMILIAR DE VERANO EN PARQUE MARÍA BEHETY

La Municipalidad de Punta Arenas realizó un llamado a la comunidad a participar en la Cicletada Familiar de Verano 2026, actividad recreativa y deportiva que se desarrollará este domingo, a partir de las 11:00 horas, en el Parque María Behety. La iniciativa está pensada como un espacio de encuentro al aire libre, orientado a promover la actividad física y el uso responsable de los espacios públicos durante la temporada estival.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que esta cicletada forma parte de un conjunto de panoramas impulsados por el municipio para todas las edades durante el verano. "Estamos invitando a todas las familias de nuestra ciudad a sumarse a esta cicletada familiar, en un circuito especialmente pensado para compartir, hacer deporte y disfrutar de una mañana distinta. La idea es que el ejercicio y estas actividades se transformen en una costumbre, integrando tanto a niños como a adultos y adultos mayores", señaló la autoridad comunal.

Radonich agregó que la actividad contempla un recorrido cercano a un kilómetro, con un horario estimado entre las 11:00 y las 12:30 horas. "Solo hay que llegar con la bicicleta al parque y seguir las indicaciones del equipo organizador para disfrutar de una jornada recreativa en un entorno tan valioso como el Parque María Behety", indicó el edil.

Por su parte, el encargado de la Unidad de Deportes del municipio, Felipe Yutronic, recalcó la importancia de la seguridad y el cuidado del entorno. "Es fundamental el uso de casco, traer una botella de agua y respetar el parque, evitando dejar basura. El circuito es apto para niños, adultos y adultos mayores, y se realizará por sectores alejados de la laguna, considerando que en esta época hay aves anidando", explicó el funcionario municipal.

El programa considera un calentamiento previo, una vuelta de reconocimiento del circuito y luego el uso libre del recorrido por cerca de 20 minutos, finalizando con el sorteo de algunos premios. La actividad es gratuita, no requiere inscripción previa y cuenta con el apoyo de la Universidad Santo Tomás, además de clubes locales vinculados al ciclismo recreativo.

Desde la administración comunal reiteraron la invitación a las familias de Punta Arenas a sumarse a esta cicletada, pensada como una instancia segura, inclusiva y orientada a fomentar hábitos de vida activa en uno de los principales pulmones verdes de la ciudad.

