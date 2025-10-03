ESTE SÁBADO 4 DE OCTUBRE: ELIGE VIVIR SANO Y SEREMITT INVITAN A PARTICIPAR EN CICLETADA FAMILIAR AL ATARDECER

​Con el propósito de conmemorar el día nacional sin auto y fomentar el uso de la bicicleta como un medio de transporte sustentable y beneficioso para la salud, la seremi de Transportes y Telecomunicaciones y la seremi de Desarrollo Social y Familia organizaron para este sábado 4 de octubre una cicletada recreacional nocturna.



“Ilumina tu bici”, busca incentivar una circulación segura y responsable, generando conciencia sobre la importancia de respetar las normas viales y contribuir a una convivencia armónica entre ciclistas, peatones y automovilistas.



“Queremos hacer un llamado a la comunidad a participar de esta ‘cicletada lumínica’, nos vamos a reunir el día sábado desde las 20 horas, vamos a entregar premios y regalos así es que están todos invitados a acudir a esta bonita actividad”, dijo el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Alejandro Goich



Para dar cumplimiento a las normas de la Ley de Convivencia Vial, antes del inicio del recorrido, se distribuirán luces y otros accesorios para ciclos, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de contar con la implementación adecuada en horarios de poca luz. Esto permitirá mejorar la visibilidad y la seguridad vial, para ciclistas como para los otros usuarios de la vía pública, reforzando así el compromiso con una movilidad más activa, segura y saludable.





“Estaremos con Elige Vivir Sano junto a otros servicios como la seremi de Salud, Injuv, Seremi del Deporte e IND, fomentando el uso de la bicicleta y de los más de 30 kilómetros de ciclovías con que cuenta nuestra ciudad”, señaló el seremi de Desarrollo Social y Familia Danilo Mimica, indicando que el recorrido comienza en las letras Punta Arenas de la Costanera del Estrecho hasta calle José González, para dar vuelta en el estacionamiento y retornar al punto de inicio, donde se podrá retirar el premio por participación.





Cada año el último viernes de septiembre es el Día Nacional Sin Automóvil, como aporte al desafío de contar con ciudades más integradas y amables para las personas y sus distintos modos de transporte. Elegir medios de trasporte no motorizados, como la bicicleta o caminar, promueve un estilo de vida más saludable y activo.





La OMS indica que la bicicleta es un medio de transporte asequible, confiable y sostenible, que no solo cuida el medioambiente, sino que también mejora la condición física y el bienestar de las personas. Al integrar la actividad física en los traslados diarios, se reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, ciertos tipos de cáncer, diabetes y otras.



