PRESIDENTE DE ANEJUD REALIZA VISITA PROTOCOLAR A LA PRIMERA MUJER PRESIDENTA DE LA CORTE SUPREMA

En el marco de un hito histórico para el Poder Judicial, este 23 de diciembre de 2025, el Presidente Nacional de la Asociación Nacional de las y los Empleados Judiciales, Anejud Chile, Nicolás Santibáñez Ramírez, realizó una visita protocolar a la Ministra Gloria Ana Chevesich, recientemente designada Presidenta de la Excelentísima Corte Suprema, convirtiéndose en la primera mujer en asumir la presidencia del máximo tribunal del país.

El encuentro se realizó de manera previa a la asunción formal del cargo y tuvo como principal objetivo reconocer a la mujer, a la persona y a la destacada trayectoria profesional de la Ministra Chevesich, así como desearle pleno éxito en la relevante y exigente gestión que le corresponderá liderar al frente del Poder Judicial.

Durante la reunión, el Presidente Nacional del gremio destacó la complejidad del desafío que enfrenta el Poder Judicial, considerando las diversas situaciones institucionales vividas en el último tiempo, comprometiendo todo el esfuerzo y colaboración del gremio para contribuir, de manera conjunta, al fortalecimiento de la institución. En este sentido, manifestó la plena disposición de Anejud para trabajar colaborativamente con la Corte Suprema, avanzando en beneficio del bienestar de todas y todos quienes forman parte del Poder Judicial.

Por su parte, la Ministra Gloria Ana Chevesich expresó su agradecimiento por la visita y el reconocimiento, extendiendo además una invitación formal al Directorio Nacional de ANEJUD Chile para sostener una audiencia una vez asumida la Presidencia del máximo tribunal de nuestro país, instancia que permitirá iniciar un trabajo coordinado y permanente entre el gremio y el máximo tribunal del país.

Desde nuestra organización valoramos profundamente este hito histórico y reiteramos nuestro compromiso con un Poder Judicial más fortalecido, dialogante y centrado en las personas.

