Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

28 de diciembre de 2025

PRESIDENTE DE ANEJUD REALIZA VISITA PROTOCOLAR A LA PRIMERA MUJER PRESIDENTA DE LA CORTE SUPREMA

Asociación Nacional de las y los Empleados Judiciales. ​

2c86967d-e501-4273-8ac7-bc27da96e770-750x375

En el marco de un hito histórico para el Poder Judicial, este 23 de diciembre de 2025, el Presidente Nacional de la Asociación Nacional de las y los Empleados Judiciales, Anejud Chile, Nicolás Santibáñez Ramírez, realizó una visita protocolar a la Ministra Gloria Ana Chevesich, recientemente designada Presidenta de la Excelentísima Corte Suprema, convirtiéndose en la primera mujer en asumir la presidencia del máximo tribunal del país.

El encuentro se realizó de manera previa a la asunción formal del cargo y tuvo como principal objetivo reconocer a la mujer, a la persona y a la destacada trayectoria profesional de la Ministra Chevesich, así como desearle pleno éxito en la relevante y exigente gestión que le corresponderá liderar al frente del Poder Judicial.

Durante la reunión, el Presidente Nacional del gremio destacó la complejidad del desafío que enfrenta el Poder Judicial, considerando las diversas situaciones institucionales vividas en el último tiempo, comprometiendo todo el esfuerzo y colaboración del gremio para contribuir, de manera conjunta, al fortalecimiento de la institución. En este sentido, manifestó la plena disposición de Anejud para trabajar colaborativamente con la Corte Suprema, avanzando en beneficio del bienestar de todas y todos quienes forman parte del Poder Judicial.

Por su parte, la Ministra Gloria Ana Chevesich expresó su agradecimiento por la visita y el reconocimiento, extendiendo además una invitación formal al Directorio Nacional de ANEJUD Chile para sostener una audiencia una vez asumida la Presidencia del máximo tribunal de nuestro país, instancia que permitirá iniciar un trabajo coordinado y permanente entre el gremio y el máximo tribunal del país.

Desde nuestra organización valoramos profundamente este hito histórico y reiteramos nuestro compromiso con un Poder Judicial más fortalecido, dialogante y centrado en las personas.


boricmoneda

PRESIDENTE BORIC NO TOMARÁ VACACIONES ESTE VERANO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

"LA COSTANERA ES TUYA" CERRÓ EL 2025 CON MASIVA PARTICIPACIÓN FAMILIAR

Leer Más

La octava jornada del programa reunió a cientos de personas en torno al deporte, la recreación y el uso comunitario del borde costero.


La octava jornada del programa reunió a cientos de personas en torno al deporte, la recreación y el uso comunitario del borde costero.


CIERRE ANUAL DE LA COSTANERA ES TUYA (4) (1)
nuestrospodcast
1000008653

SUJETO QUEDÓ EN PRISIÓN PREVENTIVA TRAS PERSECUCIÓN CON CAMIÓN POR 12 DELITOS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
2c86967d-e501-4273-8ac7-bc27da96e770-750x375

PRESIDENTE DE ANEJUD REALIZA VISITA PROTOCOLAR A LA PRIMERA MUJER PRESIDENTA DE LA CORTE SUPREMA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Sin título

EXGUARDAPARQUES DE CONAF RECIBIRÁ EL PREMIO POR LA PAZ QUE CONFIERE EL OBISPADO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250