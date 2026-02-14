Punta Arenas,
14 de febrero de 2026

SENDA DESPLIEGA CAMPAÑA “CUIDARSE SIEMPRE ESTÁ DE MODA” EN TODO EL PAÍS

Con más de 500 actividades se busca promover una cultura de autocuidado. ​

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) se encuentra desarrollando su Campaña de Verano 2026, bajo el lema “Cuidarse siempre está de moda”, con un despliegue en todo el país.

En el marco de la campaña, los equipos regionales de SENDA han impulsado actividades informativas en espacios públicos, puntos de alta concurrencia, como ferias, piscinas, orientadas a la entrega de recomendaciones prácticas y a la difusión de mensajes de autocuidado y gestión de riesgos.

Este despliegue forma parte de una planificación nacional que contempla más de 500 actividades a nivel país, desarrolladas en coordinación con municipios, servicios públicos y otros actores locales, y que se ejecutan durante la temporada estival.

La campaña “Cuidarse siempre está de moda” tiene como objetivo promover una cultura de autocuidado, fortalecer la convivencia en espacios familiares y comunitarios, y apoyar la toma de decisiones informadas frente al consumo de alcohol y otras drogas, especialmente en contextos de alta participación social, recreativa y turística.

Al respecto, la directora nacional de SENDA, Natalia Riffo, señaló que “con esta campaña buscamos acompañar a las personas durante el verano con presencia en las comunas, con actividades en espacios donde la gente se reúne, comparte y descansa. Queremos acercar recomendaciones claras y útiles, que ayuden a planificar mejor las actividades y a reducir situaciones de riesgo”.





SENDA MAGALLANES REFORZÓ MENSAJES DE AUTOCUIDADO CON SU CAMPAÑA DE VERANO “CUIDARSE SIEMPRE ESTÁ DE MODA” EN EXPO SUMMER

