Punta Arenas,
14 de octubre de 2025

POLAR COMUNICACIONES DA INICIO A LA CAMPAÑA DEL JUGUETE 2025: UNA CRUZADA SOLIDARIA QUE LLEVA ALEGRÍA A LA INFANCIA MAGALLÁNICA

Prensa Polar

WhatsApp Image 2025-10-15 at 12

Con más de tres décadas de historia y el respaldo constante de la comunidad y empresas regionales, Polar Comunicaciones dio inicio a una nueva versión de la tradicional Campaña del Juguete, acción solidaria que busca reunir regalos para niñas y niños que asisten a establecimientos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

 “La Junji es garantía de que lo que reúna la Campaña del Juguete 2025 llegará a destino, a las niñas y los niños que realmente lo necesitan. Han sido miles de beneficiarios en estos 36 años de historia”, destacó la periodista Susy Jacob Abu-Gosch, representante de Polar Comunicaciones e impulsora de la iniciativa.La comunicadora agradeció a las empresas auspiciadoras y a los trabajadores del medio, subrayando el espíritu de unión y compromiso que año a año moviliza a la comunidad. 

 La Galería Palace de Punta Arenas vuelve a ser el centro de acopio de esta versión, que cuenta con el auspicio de Methanex, Pesca Chile, The British School, Mercado Blumar, Aerovías Dap, Gasco Magallanes, Constructora Salfa, entre otros. El llamado es a donar juguetes nuevos, no bélicos y adecuados para niñas y niños de entre 0 y 4 años de edad.

 En la edición 2024 se lograron reunir más de 600 donaciones, que fueron distribuidas en Puerto Edén, Puerto Natales, Punta Arenas y Porvenir, beneficiando a cientos de familias. Este 2025, la meta es superar esa cifra y llevar aún más sonrisas a la primera infancia. 

balanceinvierno

SECTOR SALUD DESTACA EXITOSO BALANCE DE CAMPAÑA DE INVIERNO 2025

MINVU INVERTIRÁ DOS MIL MILLONES EN LA SEGUNDA ETAPA DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE MARÍA BEHETY

​El proyecto contempla obras en accesibilidad universal, iluminación y cierre perimetral, para recuperar este emblemático espacio público de Punta Arenas.

YO CONFÍO Y, ¿TÚ?

EN PUERTO WILLIAMS SE DESARROLLÓ EL PRIMER FESTIVAL DE NATURALEZA AUSTRAL: VIDA MARINA

ARTESANA DE MAGALLANES PARTICIPA EN V ENCUENTRO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y COMUNIDADES PORTAL

EL AMIGO DE LA FAMILIA

