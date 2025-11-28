INVITAN A “PLAZA DE JUSTICIA” INSERTA EN FERIA LEONÍSTICA ESTE SÁBADO EN JUNTA DE VECINOS N°38

​​Este sábado 29, de 14:00 a 17:00 horas los servicios del sector Justicia llevarán su oferta habitual hasta el sector norponiente de la ciudad, con motivo de la realización de una nueva “Plaza de Justicia y Derechos Humanos”. La actividad, organizada por la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y DD.HH., tendrá lugar en la sede comunitaria de la Junta de Vecinos N°38 (Pasaje José Velásquez N°124) y estará inserta en una Feria Leonística a cargo del Club de Leones Punta Arenas Golheth Tem Wouk.



La Seremi de la cartera, Michelle Peutat Alvarado, formuló un llamado a la comunidad a hacerse parte de este nuevo operativo, que busca responder dudas, dar orientaciones y gestionar diversos trámites. Para ello, habrá stands de las diversas instituciones relacionadas y dependientes del Ministerio de Justicia y DD.HH., que permitirán acceder a la obtención de cédulas de identidad y pasaportes, Clave Única, certificados del Registro Civil e Identificación, asesoría y orientación jurídica gratuita en ámbitos de familia, civil y penal, además de información sobre eliminación de antecedentes penales, entre otras.



La autoridad invitó a la ciudadanía a concurrir este operativo e igualmente a mantenerse informada a través de las redes sociales de la SEREMI de Justicia y Derechos Humanos sobre futuras jornadas de atención extraordinaria, tanto en Punta Arenas como en otras comunas de la región.









