28 de noviembre de 2025

INVITAN A “PLAZA DE JUSTICIA” INSERTA EN FERIA LEONÍSTICA ESTE SÁBADO EN JUNTA DE VECINOS N°38

​La autoridad invitó a la ciudadanía a concurrir este operativo e igualmente a mantenerse informada a través de las redes sociales de la SEREMI de Justicia y Derechos Humanos sobre futuras jornadas de atención extraordinaria, tanto en Punta Arenas como en otras comunas de la región.

​​Este sábado 29, de 14:00 a 17:00 horas los servicios del sector Justicia llevarán su oferta habitual hasta el sector norponiente de la ciudad, con motivo de la realización de una nueva “Plaza de Justicia y Derechos Humanos”. La actividad, organizada por la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y DD.HH., tendrá lugar en la sede comunitaria de la Junta de Vecinos N°38 (Pasaje José Velásquez N°124) y estará inserta en una Feria Leonística a cargo del Club de Leones Punta Arenas Golheth Tem Wouk.


La Seremi de la cartera, Michelle Peutat Alvarado, formuló un llamado a la comunidad a hacerse parte de este nuevo operativo, que busca responder dudas, dar orientaciones y gestionar diversos trámites. Para ello, habrá stands de las diversas instituciones relacionadas y dependientes del Ministerio de Justicia y DD.HH., que permitirán acceder a la obtención de cédulas de identidad y pasaportes, Clave Única, certificados del Registro Civil e Identificación, asesoría y orientación jurídica gratuita en ámbitos de familia, civil y penal, además de información sobre eliminación de antecedentes penales, entre otras.

La autoridad invitó a la ciudadanía a concurrir este operativo e igualmente a mantenerse informada a través de las redes sociales de la SEREMI de Justicia y Derechos Humanos sobre futuras jornadas de atención extraordinaria, tanto en Punta Arenas como en otras comunas de la región.



PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA CEREMONIA DE INICIO DE OBRAS DEL PARQUE VILLA ALFREDO LORCA EN PUNTA ARENAS

​El mandatario lideró el hito que marca el inicio de los trabajos para crear un nuevo espacio urbano en la comuna, que además de contemplar mobiliario, áreas infantiles y áreas verdes, implicará obras de abovedamiento del estero Llau Llau.

​El mandatario lideró el hito que marca el inicio de los trabajos para crear un nuevo espacio urbano en la comuna, que además de contemplar mobiliario, áreas infantiles y áreas verdes, implicará obras de abovedamiento del estero Llau Llau.

CCHC MAGALLANES IMPULSA LA FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN 2025

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

FOTO LOS GALOS 2024

TRAS EXITOSA GIRA POR CENTROAMÉRICA “LOS GALOS” ATERRIZAN EN PUNTA ARENAS

claudiabarrientos

"ES LA CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA”: EX CANDIDATA CLAUDIA BARRIENTOS POR CRISIS DE PARTIDOS TRAS LAS ELECCIONES

2025-NOV CHARLA DESARROLLO GANADERO

SAG MAGALLANES INVITA A PARTICIPAR EN CHARLA SOBRE DESARROLLO GANADERO