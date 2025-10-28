Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

28 de octubre de 2025

MUNICIPIO AVANZA EN EL MEJORAMIENTO DE 28 PLAZAS DE LA CIUDAD

​El proyecto, con una inversión superior a los $1.200 millones, contempla la recuperación de plazoletas en distintos puntos del sector sur y poniente de la ciudad.

PL 7
La Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Dirección de Obras, continúa avanzando en el plan maestro de recuperación de espacios públicos. En esta oportunidad, el alcalde de la comuna visitó dos plazoletas que forman parte del proyecto de mejoramiento de 28 áreas verdes del sector sur y poniente de la ciudad. El programa contempla una inversión de $1.217 millones, financiados a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y tiene un término estimado para diciembre de este año.

"Estamos muy contentos. Ustedes saben que comenzamos en el año 2017 con un plan maestro de áreas verdes para recuperar espacios públicos como este. Ahora está muy lindo, pero este era un lugar que funcionaba como botadero de vehículos y chatarra; era oscuro, feo y sucio. Hoy es un espacio pensado justamente para que esta plaza sea de este lugar, de nuestros vecinos del sector sur. Una plaza pequeña, como las que hemos venido recuperando", señaló el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

Las obras se están ejecutando en distintos sectores del área poniente y sur de la ciudad, entre los que destacan Loteo del Mar; Salvador Allende, entre Eusebio Lillo y Ramón Cañas; Océano Pacífico, entre Mar Adriático y Mar de las Antillas; Pedro Bórquez, entre Bahía Decepción y Ramón Cañas; y plazas del sector sur ubicadas por calle Patagona.

Asimismo, el jefe comunal recalcó que la plaza visitada es la número 250 recuperada o construida desde cero. "Y es muy simple, pero le da un valor agregado a todo el barrio como un lugar que da seguridad. Pero, sobre todo, es como el patio grande que tienen todos estos vecinos, y esperamos que la cuiden. Por eso, este plan maestro de áreas verdes apunta justamente a recuperar estos espacios que están distribuidos en muchas zonas".

Por su parte, el director de Obras Municipales, Álex Saldivia, explicó los aspectos técnicos de las intervenciones: "El tipo de intervención que realizamos en todas las plazas incluye iluminación LED para mayor seguridad, instalación de juegos modulares de última generación, mobiliario urbano y pavimentos de caucho para brindar seguridad a los niños. Este conjunto de 28 plazas alcanza una inversión de alrededor de $1.200 millones, y esta en particular tiene un costo de $98 millones".

Además, Saldivia agregó que la plaza intervenida cuenta con 300 metros cuadrados e indicó que está pronta a ser entregada. "Solo restan trabajos menores de limpieza y algunas conexiones eléctricas de la postación. El avance general es muy positivo y, dentro de las próximas semanas, debería estar completamente finalizada", concluyó.


SD 2

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS ENTREGÓ 205 SUBVENCIONES DURANTE ESTE AÑO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO AVANZA EN EL MEJORAMIENTO DE 28 PLAZAS DE LA CIUDAD

Leer Más

​El proyecto, con una inversión superior a los $1.200 millones, contempla la recuperación de plazoletas en distintos puntos del sector sur y poniente de la ciudad.

​El proyecto, con una inversión superior a los $1.200 millones, contempla la recuperación de plazoletas en distintos puntos del sector sur y poniente de la ciudad.

PL 7
nuestrospodcast
ni-el-calor-lo-detendra-sistema-frontal-dejaria-chubascos-entre-las-regiones-de-coquimbo-y-de-magallanes-esta-semana-1761589489864_1024

NI EL CALOR LO DETENDRÁ: SISTEMA FRONTAL DEJARÍA CHUBASCOS ENTRE LAS REGIONES DE COQUIMBO Y DE MAGALLANES ESTA SEMANA

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PL 7

MUNICIPIO AVANZA EN EL MEJORAMIENTO DE 28 PLAZAS DE LA CIUDAD

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
SM 4

PERSONAL DEL SAMU SE CAPACITÓ EN LENGUA DE SEÑAS GRACIAS A TALLER MUNICIPAL

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
computo

423 MILLONES 583 MIL 175 PESOS ES EL NUEVO CÓMPUTO DE LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas