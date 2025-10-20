Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

20 de octubre de 2025

FINALIZA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES EN CALLE O'HIGGINS

​Con estas 31 nuevas luminarias, la ciudad alcanza un total de 22 kilómetros de nueva red lumínica peatonal y más de 15 calles intervenidas.

LM 3
Después de cinco meses de trabajo, en calle O'Higgins, entre Angamos y Club Hípico, el municipio de Punta Arenas entregó a la comunidad 31 nuevas luminarias peatonales con tecnología LED. La obra, financiada a través del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, consideró una inversión de $69.741.000, en beneficio de los vecinos del sector.

El alcalde Claudio Radonich destacó la importancia de esta intervención: "Estamos en un lugar que es muy visitado por los deportistas, por el público que va al gimnasio, pero también hay distintos barrios con adultos mayores que transitan hacia el centro por esta calle, además de estudiantes. Por eso, era muy importante llevar a cabo este proyecto".

Radonich también subrayó el trabajo desarrollado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, pero lamentó que la decisión de financiamiento se tome en Santiago: "Lamentablemente, en el año 2025 no nos han financiado ninguno de los proyectos que están en carpeta, listos, y esperamos que esto pueda cambiar, porque esta inversión va directamente a la calle, a nuestros vecinos, a los barrios; en este caso, para dar luz a una ciudad que lo necesita".

Por su parte, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, detalló que la obra abarcó cerca de 800 metros lineales e integra una red más amplia que ha beneficiado sectores como Manantiales, General Salvo, Barrio Prat, 18 de Septiembre, Eusebio Lillo, Ramón Carnicer, entre otros: "Ya sumamos más de 15 calles intervenidas con esta tecnología, que no solo mejora la visibilidad y seguridad, sino que también representa eficiencia energética para la ciudad".

Además, Saldivia agregó que el proyecto se enmarca en el plan de mejoramiento de infraestructura urbana, el cual ha intervenido un total de 22 kilómetros de nuevas luminarias peatonales, con una inversión superior a los 1.200 millones de pesos.


CLUB HÍPICO 5

SEREMI Y SERVIU MAGALLANES REAFIRMAN LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN PROCESO DE COMPRA DE EX CLUB HÍPICO PARA PARQUE URBANO Y VIVIENDAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

FINALIZA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES EN CALLE O'HIGGINS

Leer Más

​Con estas 31 nuevas luminarias, la ciudad alcanza un total de 22 kilómetros de nueva red lumínica peatonal y más de 15 calles intervenidas.

​Con estas 31 nuevas luminarias, la ciudad alcanza un total de 22 kilómetros de nueva red lumínica peatonal y más de 15 calles intervenidas.

LM 3
nuestrospodcast
capsulasinformativashystpaine

LANZAMIENTO DE CÁPSULAS EDUCATIVAS SOBRE EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
capsulasinformativashystpaine

LANZAMIENTO DE CÁPSULAS EDUCATIVAS SOBRE EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Walter Alvial Foto2

EL TRAIL MÁS AUSTRAL DEL CONTINENTE AMERICANO CONVOCÓ A CERCA DE 300 DEPORTISTAS EN EL PARQUE DEL ESTRECHO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
BAUTIZO

CARTELERA CULTURAL 18 DE OCTUBRE

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909