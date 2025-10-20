FINALIZA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES EN CALLE O'HIGGINS

Después de cinco meses de trabajo, en calle O'Higgins, entre Angamos y Club Hípico, el municipio de Punta Arenas entregó a la comunidad 31 nuevas luminarias peatonales con tecnología LED. La obra, financiada a través del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, consideró una inversión de $69.741.000, en beneficio de los vecinos del sector.

​



El alcalde Claudio Radonich destacó la importancia de esta intervención: "Estamos en un lugar que es muy visitado por los deportistas, por el público que va al gimnasio, pero también hay distintos barrios con adultos mayores que transitan hacia el centro por esta calle, además de estudiantes. Por eso, era muy importante llevar a cabo este proyecto".

​



Radonich también subrayó el trabajo desarrollado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, pero lamentó que la decisión de financiamiento se tome en Santiago: "Lamentablemente, en el año 2025 no nos han financiado ninguno de los proyectos que están en carpeta, listos, y esperamos que esto pueda cambiar, porque esta inversión va directamente a la calle, a nuestros vecinos, a los barrios; en este caso, para dar luz a una ciudad que lo necesita".

​



Por su parte, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, detalló que la obra abarcó cerca de 800 metros lineales e integra una red más amplia que ha beneficiado sectores como Manantiales, General Salvo, Barrio Prat, 18 de Septiembre, Eusebio Lillo, Ramón Carnicer, entre otros: "Ya sumamos más de 15 calles intervenidas con esta tecnología, que no solo mejora la visibilidad y seguridad, sino que también representa eficiencia energética para la ciudad".

​



Además, Saldivia agregó que el proyecto se enmarca en el plan de mejoramiento de infraestructura urbana, el cual ha intervenido un total de 22 kilómetros de nuevas luminarias peatonales, con una inversión superior a los 1.200 millones de pesos.

​

