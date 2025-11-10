Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

10 de noviembre de 2025

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

La cifra ronda los $26.415. El mismo caso aplica para los miembros del Colegio Escrutador.

vocalmesa

Si fuiste designado como vocal de mesa en estas elecciones presidenciales y parlamentarias 2025, te interesará saber cuánto es el pago.

Recordemos que el pasado sábado 1 de noviembre, el Servel publicó la nómina definitiva de vocales de mesa para las votaciones del 16 de noviembre, incluyendo a reemplazantes que sustituirán a quienes se excusaron de participar.

En caso de que aún no hayas revisado si fuiste convocado para esta función, puedes hacerlo AQUÍ

De cuánto es el pago por ser vocal de mesa en las Elecciones 2025

La Ley sobre Votaciones Populares y Escrutinios (18.700) establece que quienes ejerzan esta función, recibirán un bono equivalente a dos tercios de una unidad de fomento. Al cierre de esta nota, la cifra ronda los $26.415. El mismo caso aplica para los miembros del Colegio Escrutador.

“Dicha cantidad no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno“, detalla la ley.

El bono es pagado por la Tesorería General de la República luego de 30 días, a través de un cheque enviado al domicilio o mediante un depósito en una cuenta bancaria.

Qué pasa si no ejerces la función el día de la elección

La labor de vocales de mesa o miembros del Colegio Escrutador es obligatoria, por lo que quienes no asistan, arriesgan multas que oscilan entre 2 y 8 UTM, que equivale a $139.000 y $556.000 aproximadamente.

De cara a la posibilidad de incumplir esta obligación, el Servicio Electoral mantuvo un periodo para presentar excusas, que culminó el 29 de octubre.

Posterior a esta fecha, quienes no se excusaron y no ejerzan su función, tendrán que esperar a ser citados por el Juzgado de Policía Local de su comuna. En ese sentido, el Servel sugiere conservar todos los antecedentes que justifiquen su inasistencia.

Fuente: biobiochile.cl


.


pbussenius

CANDIDATO A DIPUTADO PABLO BUSSENIUS PLANTEA PLATAFORMA “DIPUTADO DIGITAL” Y CAMBIOS DE PRIORIDADES ENTRE PUNTA ARENAS Y NATALES TRANS ENCUENTROS CIUDADANOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

HOSPITAL CLÍNICO REGISTRA SU MAYOR INCREMENTO EN ACTIVIDAD QUIRÚRGICA EN LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS

Leer Más

El recinto hospitalario ha realizado más de 6 mil cirugías, incrementando alrededor de un 17% respecto de lo ejecutado a igual periodo del año 2024.

El recinto hospitalario ha realizado más de 6 mil cirugías, incrementando alrededor de un 17% respecto de lo ejecutado a igual periodo del año 2024.

hcmprocedimientos
nuestrospodcast
lam30casma

LA LAM-30 CASMA DE LA ARMADA DE CHILE CUMPLE 46 AÑOS EN LA RECTA FINAL DE SU MODERNIZACIÓN EN ASMAR MAGALLANES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Servel-1-740x430

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
polar vero 200px
banner Busenius
BIANCHI
matheson gif
336x336 Jenniffer Rojas
claudia barrientos
publicite
publicite
publicite
BANNER JUAN JOSE SRDANOVIC
publicite
publicite
vocalmesa

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
socailización puerto natales

EDUCADORAS Y TÉCNICAS DE PÁRVULOS PARTICIPARON EN LA SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE INDAGACIÓN PARA PRIMERAS EDADES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
gimnasiasegegob

SEGEGOB FINANCIA EQUIPAMIENTO PARA POTENCIAR LA GIMNASIA RITMICA EN PUNTA ARENAS