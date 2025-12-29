Punta Arenas,
29 de diciembre de 2025

SEREMI DEL MOP DESTACA AVANCES EN INFRAESTRUCTURA, PATRIMONIO Y PARQUES URBANOS EN MAGALLANES

Buenos días región.

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el seremi del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Magallanes, José Luis Hernández, conversó con la ciudadanía sobre una serie de iniciativas y proyectos que se encuentran en desarrollo en la región, abordando avances en infraestructura vial, recuperación patrimonial y espacios urbanos.

Durante la conversación, la autoridad destacó el avance en la recuperación de la obra de arte “Homenaje al Viento”, ícono emplazado en la Ruta 9, la cual debió ser retirada para un proceso de restauración integral. La intervención considera la reparación de sus esferas giratorias, afectadas por el paso del tiempo y las condiciones climáticas propias de la zona. Según lo informado, se estima que la obra pueda ser reinstalada hacia fines de diciembre de 2025, devolviendo este símbolo cultural a la comunidad regional.

En materia de conectividad, Hernández informó que el Ministerio de Obras Públicas publicó la licitación del proyecto de iluminación de la Ruta 9 Norte hacia el Aeropuerto de Punta Arenas, incluyendo también la Ruta 252. La publicación fue realizada este 11 de diciembre en el Diario Oficial por la Dirección de Vialidad, y busca mejorar las condiciones de seguridad vial en uno de los accesos más transitados de la capital regional.

Asimismo, el seremi se refirió al trabajo que el Gobierno ha venido desarrollando junto a comunidades educativas en torno a proyectos urbanos. En ese contexto, abordó las instancias de diálogo sostenidas con la comunidad educativa del jardín infantil Vientos del Sur, en la población Raúl Silva Henríquez, quienes ya el año pasado participaron activamente entregando propuestas para el diseño del parque urbano que se ejecuta en el sector. En una línea similar, destacó el avance del parque urbano que el MOP ejecuta en Villa Las Nieves, donde vecinos y la comunidad educativa del jardín infantil del sector han podido conocer el estado de la iniciativa, la cual registra un 25 por ciento de avance físico. En estos encuentros, los niños y niñas expusieron directamente a las autoridades sus ideas, sueños y expectativas para ser incorporadas en el proyecto.

Finalmente, José Luis Hernández relevó la reciente inauguración de la restaurada y renovada Primera Compañía de Bomberos de Punta Arenas, conocida históricamente como la “Bomba Magallanes”. El proyecto, cuyas obras comenzaron en 2023, fue financiado por el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, con respaldo unánime del Consejo Regional, y consideró una inversión superior a los 4.300 millones de pesos, permitiendo recuperar un edificio patrimonial clave para la ciudad y fortalecer el trabajo bomberil.


​El servicio explicó que el muro de contención ejecutado en el sector Aves Australes corresponde a una solución técnica de seguridad vial y estabilidad del terreno, diseñada para resguardar a las viviendas existentes y mejorar la conectividad de la ciudad.

"EMBAJADORES ANTÁRTICOS": PROGRAMA EDUCATIVO PARA ANTARTIZAR CHILE