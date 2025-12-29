PDI INCAUTA COCAÍNA Y DETIENE A CUATRO PERSONAS POR TRÁFICO DE DROGAS

​En el marco del trabajo investigativo desarrollado en conjunto por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) Punta Arenas y el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía Regional de Magallanes, este sábado detectives apoyados por la ejemplar canino Haru, lograron detectar a un ciudadano chileno que portaba una importante cantidad de Clorhidrato de Cocaína entre sus vestimentas.



Durante el procedimiento polical, se detectó el momento exacto en que tres ciudadanos colombianos, dedicados a la internación y el comercio de sustancias ilicitas, contactaban al hombre de nacionalidad chilena, con la finalidad de retirar la droga que éste portaba, oportunidad en que todos fueron detenidos por el delito de tráfico ilícito de drogas, en un punto central de Punta Arenas.



Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas durante este domingo y se decretó la medida cautelar de prisión preventiva de todos los imputados.



El peso de la droga incautada es de 1 Kilo 258 gramos y el avalúo en el mercado ilícito local supera los 25 millones de pesos.

