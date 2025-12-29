Punta Arenas,
29 de diciembre de 2025

PDI INCAUTA COCAÍNA Y DETIENE A CUATRO PERSONAS POR TRÁFICO DE DROGAS

​El peso de la droga incautada es de 1 Kilo 258 gramos y el avalúo en el mercado ilícito local supera los 25 millones de pesos.

pdievidencia29122025

​En el marco del trabajo investigativo desarrollado en conjunto por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) Punta Arenas y el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía Regional de Magallanes, este sábado detectives apoyados por la ejemplar canino Haru, lograron detectar a un ciudadano chileno que portaba una importante cantidad de Clorhidrato de Cocaína entre sus vestimentas.

Durante el procedimiento polical, se detectó el momento exacto en que tres ciudadanos colombianos, dedicados a la internación y el comercio de sustancias ilicitas, contactaban al hombre de nacionalidad chilena, con la finalidad de retirar la droga que éste portaba, oportunidad en que todos fueron detenidos por el delito de tráfico ilícito de drogas, en un punto central de Punta Arenas.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas durante este domingo y se decretó la medida cautelar de prisión preventiva de todos los imputados.

El peso de la droga incautada es de 1 Kilo 258 gramos y el avalúo en el mercado ilícito local supera los 25 millones de pesos.

DETECTAN A SEIS EXTRANJEROS INFRACTORES Y DETIENEN A UN HOMBRE EN FISCALIZACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS

PDI INCAUTA COCAÍNA Y DETIENE A CUATRO PERSONAS POR TRÁFICO DE DROGAS

​El peso de la droga incautada es de 1 Kilo 258 gramos y el avalúo en el mercado ilícito local supera los 25 millones de pesos.

​El peso de la droga incautada es de 1 Kilo 258 gramos y el avalúo en el mercado ilícito local supera los 25 millones de pesos.

LLUVIA CONFIRMADA PARA EL 31 DE DICIEMBRE: ESTAS REGIONES DE CHILE TENDRÁN PRECIPITACIONES EN LA PREVIA AL AÑO NUEVO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PDI INCAUTA COCAÍNA Y DETIENE A CUATRO PERSONAS POR TRÁFICO DE DROGAS

COMITÉ PRO ADELANTO DEL BARRIO 18 DE SEPTIEMBRE JUNTO CON AGRADECER EL CONTAR CON UN CESFAM ESPERAN QUE NO SE TRANSFORME EN UN CABALLO DE BATALLA POLÍTICA

EL AMIGO DE LA FAMILIA

LIBRO "1978: MEMORIAS CON HISTORIA DE PROTAGONISTAS EN LA SOBERANÍA AUSTRAL" ES COMENTADO EN ESPAÑA