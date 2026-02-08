CICLETADA FAMILIAR CONGREGÓ A CERCA DE 200 PERSONAS EN PARQUE MARÍA BEHETY

Durante la mañana de este domingo, cerca de 200 personas participaron en la Cicletada Familiar organizada por la Municipalidad de Punta Arenas en el Parque María Behety, iniciativa que formó parte del programa de actividades de verano impulsado por la administración comunal.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró la alta convocatoria y destacó el sentido de estas iniciativas. "Estamos muy contentos, esta es una de las 90 actividades que planificamos para este verano, pensadas para que las familias se reencuentren con los espacios públicos y, sobre todo, para fomentar la actividad física. Queremos un mix de deporte, cultura y recreación para todas las edades, y esta cicletada permitió disfrutar de un lindo domingo de verano en un entorno tan especial como el Parque María Behety", señaló.

La actividad contempló un circuito cercano a un kilómetro, habilitado especialmente para el resguardo de los participantes y del entorno natural, además de un calentamiento previo y un recorrido de reconocimiento. Felipe Yutronic, encargado de la Unidad de Deportes del municipio, explicó que "llegaron muchas familias, niños y adultos mayores. Fue una jornada tranquila, con buen clima, lo que permitió aprovechar el parque y compartir en contacto con la naturaleza, siempre respetando el sector de la laguna y las aves".

Quienes participaron valoraron el espacio de encuentro que generó la cicletada. Tomás Vargas, asistente a la actividad, comentó que "es una instancia muy bonita para compartir en familia, especialmente para quienes se quedan en Punta Arenas durante el verano. Estas actividades ayudan a reunir a la comunidad". En la misma línea, Marcos Flores destacó la importancia de "salir con la familia, hacer deporte y disfrutar una mañana distinta al aire libre".

Desde el municipio recalcaron que este tipo de iniciativas buscan fortalecer la vida comunitaria, promover hábitos saludables y fomentar el uso responsable de los espacios públicos, especialmente durante la temporada estival, donde se desarrollan múltiples actividades abiertas y gratuitas para la comunidad.





