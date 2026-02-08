Punta Arenas,
8 de febrero de 2026

CICLETADA FAMILIAR CONGREGÓ A CERCA DE 200 PERSONAS EN PARQUE MARÍA BEHETY

La actividad estival reunió a familias en torno al deporte y el uso de espacios públicos. ​

Durante la mañana de este domingo, cerca de 200 personas participaron en la Cicletada Familiar organizada por la Municipalidad de Punta Arenas en el Parque María Behety, iniciativa que formó parte del programa de actividades de verano impulsado por la administración comunal.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró la alta convocatoria y destacó el sentido de estas iniciativas. "Estamos muy contentos, esta es una de las 90 actividades que planificamos para este verano, pensadas para que las familias se reencuentren con los espacios públicos y, sobre todo, para fomentar la actividad física. Queremos un mix de deporte, cultura y recreación para todas las edades, y esta cicletada permitió disfrutar de un lindo domingo de verano en un entorno tan especial como el Parque María Behety", señaló.

La actividad contempló un circuito cercano a un kilómetro, habilitado especialmente para el resguardo de los participantes y del entorno natural, además de un calentamiento previo y un recorrido de reconocimiento. Felipe Yutronic, encargado de la Unidad de Deportes del municipio, explicó que "llegaron muchas familias, niños y adultos mayores. Fue una jornada tranquila, con buen clima, lo que permitió aprovechar el parque y compartir en contacto con la naturaleza, siempre respetando el sector de la laguna y las aves".

Quienes participaron valoraron el espacio de encuentro que generó la cicletada. Tomás Vargas, asistente a la actividad, comentó que "es una instancia muy bonita para compartir en familia, especialmente para quienes se quedan en Punta Arenas durante el verano. Estas actividades ayudan a reunir a la comunidad". En la misma línea, Marcos Flores destacó la importancia de "salir con la familia, hacer deporte y disfrutar una mañana distinta al aire libre".

Desde el municipio recalcaron que este tipo de iniciativas buscan fortalecer la vida comunitaria, promover hábitos saludables y fomentar el uso responsable de los espacios públicos, especialmente durante la temporada estival, donde se desarrollan múltiples actividades abiertas y gratuitas para la comunidad.







MUNICIPIO INVITA A CICLETADA FAMILIAR DE VERANO EN PARQUE MARÍA BEHETY

CON ÉXITO SE REALIZÓ NUEVA VERSIÓN DEL ASADO INTERNACIONAL MÁS GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO

Versión número 22 del Asado Internacional más grande de Tierra del Fuego, que se realizó el 7 de febrero en el Club de Huasos. 


Versión número 22 del Asado Internacional más grande de Tierra del Fuego, que se realizó el 7 de febrero en el Club de Huasos. 


Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CICLETADA FAMILIAR (6)

CICLETADA FAMILIAR CONGREGÓ A CERCA DE 200 PERSONAS EN PARQUE MARÍA BEHETY

CAMPAÑA SOLIDARIA PARA TREHUACO (10)

AYUDA SOLIDARIA ENVIADA DESDE PUNTA ARENAS YA LLEGÓ A TREHUACO

BASE PROFESOR JULIO ESCUDERO CUMPLE 31 AÑOS COMO PLATAFORMA CLAVE DE LA CIENCIA ANTÁRTICA VINCULADA A MAGALLANES

