Punta Arenas,
6 de febrero de 2026

EXPOSICIÓN A LA LUZ SOLAR Y SU ROL EN LA SALUD MENTAL

Almorzando con Checho

Rosa Martínez Sánchez Psicóloga

El impacto de la luz natural en la salud mental y el bienestar emocional fue abordado por la psicóloga Rosa Martínez Sánchez durante su participación en el programa Almorzando con Checho. En la conversación se explicó cómo la exposición al sol influye directamente en el funcionamiento del cerebro y en distintos procesos asociados al estado de ánimo.

Durante el espacio, la profesional señaló que la luz natural cumple un rol clave en la regulación de los ritmos biológicos, particularmente en el ciclo sueño-vigilia, influyendo en la producción de hormonas relacionadas con el descanso y el bienestar emocional. En regiones como Magallanes, donde las horas de luz varían de forma extrema según la estación, este factor adquiere especial relevancia para la salud mental de la población.

Martínez explicó que una exposición insuficiente a la luz solar puede incidir en síntomas como cansancio, desmotivación, alteraciones del sueño y cambios en el estado de ánimo, especialmente durante los meses de menor luminosidad. En ese contexto, destacó la importancia de adoptar hábitos cotidianos que permitan aprovechar la luz natural disponible, como realizar actividades al aire libre durante el día.

En Almorzando con Checho, la psicóloga también abordó la necesidad de considerar la luz natural como un elemento preventivo en salud mental, complementando otras prácticas de autocuidado como la actividad física, una rutina de sueño regular y espacios de descanso adecuados.

Finalmente, se enfatizó que comprender la relación entre luz natural y salud mental permite generar mayor conciencia sobre el entorno y su impacto en el bienestar, promoviendo estrategias simples que pueden contribuir a mejorar la calidad de vida, especialmente en zonas australes como la región de Magallanes.


Juan Pablo Ternicien

