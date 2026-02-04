MINVU INFORMA AVANCE EN PROCESO DE EXPROPIACIÓN DEL EX CLUB HÍPICO DE PUNTA ARENAS

El Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena informó los avances en el proceso de expropiación del terreno correspondiente al ex Club Hípico de Punta Arenas, iniciativa impulsada en el marco del Plan de Emergencia Habitacional y el enfoque de Ciudades Justas.

Se trata de un predio de aproximadamente 20 hectáreas, ubicado en un sector central de la ciudad, que presenta condiciones favorables de topografía y factibilidad urbana para su recuperación con fines de uso público. El proyecto considera como eje principal la habilitación de un parque urbano de gran escala, junto con la evaluación de un porcentaje acotado de viviendas tuteladas para personas mayores, bajo la modalidad de comodato.

Al respecto, el director (s) del SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo, explicó que “el proceso de expropiación del ex Club Hípico avanza de manera normal, conforme a los procedimientos establecidos por la normativa vigente, manteniendo un trabajo coordinado con los distintos actores involucrados, como son los propietarios y las personas que actualmente están haciendo algún uso de las instalaciones”.

El proceso se inició formalmente con la dictación del decreto de expropiación por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el cual fue debidamente notificado a los propietarios mediante publicación en el Diario Oficial y en un medio de circulación regional, dando paso a la etapa judicial correspondiente.

El titular (s) del SERVIU detalló que “hemos sostenido diversas reuniones con los ocupantes del recinto y estamos en coordinaciones con los propietarios, con el objetivo de que se lleve a cabo de manera ordenada la futura entrega material del terreno, la cual propondremos al tribunal que se concrete durante la primera quincena de marzo”.

En ese contexto, se estableció un cronograma previo para el retiro de los caballos que actualmente se mantienen en el recinto. “Nos hemos reunido con los propietarios de los animales y atendiendo su situación, mediante un oficio formal despachado ayer (martes 3 de febrero), se les ha otorgado como plazo máximo para su retiro el 27 de febrero, lo que permitirá desocupar completamente el inmueble antes de la entrega”, precisó la autoridad.

Finalmente, González subrayó que “la recuperación de este terreno representa una oportunidad estratégica para Punta Arenas, considerando que la ciudad no cuenta con parques urbanos de gran escala en su sector central. Este proyecto permitirá avanzar en una ciudad más equitativa, con espacios públicos de calidad y soluciones habitacionales orientadas a las personas mayores”.

La definición final del proyecto urbano se desarrollará en una etapa posterior, liderada por la Seremi de Vivienda y Urbanismo, en coordinación con el Gobierno Regional, la Municipalidad de Punta Arenas y otros servicios públicos, incorporando instancias de participación ciudadana.

