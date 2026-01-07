MINVU Y GOBIERNO REGIONAL CONECTARÁN EMBLEMÁTICOS BARRIOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CALLES EL OVEJERO Y MIRAFLORES

Un hito en materia de conectividad urbana en la capital regional se inicia esta semana con la construcción de 535 metros lineales de calle El Ovejero entre René Lillo y Padre Benito Martín y 320 metros lineales de calle Miraflores entre Márquez de la Plata y Arturo Prat.





Durante la visita efectuada al terreno de calle El Ovejero, el Seremi Marco Uribe Saldivia destacó “Se va a dar inicio a dos de las vialidades estructurantes que son fruto de un trabajo colaborativo con el Gobierno Regional que financia estas obras, que consideran una inversión de 3.500 millones de pesos. El beneficio de estas vialidades se enmarca en nuestro Plan Ciudades Justas que genera un desarrollo importante para la capital regional y que han sido parte de los proyectos que han estado en vista en conjunto con los vecinos y vecinas”.





Se trata de obras de ingeniería vial que darán respuesta al antiguo anhelo de conectividad de barrios emblemáticos de la capital regional.





El Gobernador Jorge Flies Añón, precisó “Este es un trabajo estrecho del Gobierno Regional con el Minvu y el Serviu. Vamos a empezar la construcción de calles que son estratégicas y estructurantes de la ciudad, obras que van a tener dificultades no menores, que tienen que ver con el atravieso de ríos y con la habilitación de espacios públicos que hoy son sitios baldíos, lo que va a cambiar el entorno completo de este sector. Acá en El Ovejero los vehículos hoy circulan por un camino de tierra y en la 18 vamos a continuar la calle en un sector donde había tomas en un área inundable, próximamente va a quedar todo regularizado”.





En ambas calles se considera la instalación de dispositivos de accesibilidad universal en los cruces y trayecto, instalación de señalización y elementos de seguridad vial, iluminación y paisajismo, entre otras partidas.





Durante el recorrido, el Director Regional (S) Serviu, Omar González Asenjo detalló los aspectos técnicos de las obras “Se construirán calzadas de 8 metros de ancho, con aceras de 2 metros por cada lado, que van a permitir el tránsito vehicular y peatonal. En el caso de El Ovejero se construirán poco más de 500 metros y en Miraflores son casi 320 metros de calzada que en sus diseños consideraron el atravieso del Estero Llau Llau y del Río de la Mano, respectivamente, los que fueron aprobados por la Dirección de Obras Hidráulicas para construir de forma segura y con los estándares de ingeniería que corresponden”.





Entrega de terrenos





Este lunes se realizó la entrega de terrenos a la empresa Ingeniería y Construcciones Cárdenas Limitada, que tendrá un plazo de ejecución de 540 días corridos.





Próximamente se delimitará el terreno de calle El Ovejero lo que implicará suprimir el uso de la pasarela peatonal existente, que conecta las poblaciones El Ovejero y Silva Henríquez para dar paso a la construcción de la nueva vialidad.





En calle Miraflores en tanto, se debió demoler seis construcciones irregulares, lo que fue informado a mediados del año pasado a sus ocupantes, siendo notificados formalmente de la resolución de desalojo en el mes de noviembre. El viernes recién pasado un equipo del Serviu se constituyó nuevamente en el lugar para informar a las personas que el lunes 5 de enero se realizaría el desalojo y demolición, lo que ocurrió sin contratiempos, coordinado con la Seremi de Seguridad Pública y en compañía de Carabineros, constatando que no existían moradores, ni enseres domésticos.





Respecto al plazo de ejecución, el Seremi Uribe, señaló “El proyecto tiene considerado su desarrollo hasta junio de 2027, así que va a ser una obra que va a quedar en ejecución para la futura administración que va a tomar esta posta que es tan importante para nosotros como Ministerio, para que el desarrollo tanto habitacional, como urbano sea de la mejor manera posible”.





​

