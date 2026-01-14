GOBERNADOR JORGE FLIES DESTACÓ LO QUE SERÁ UN AÑO HISTÓRICO PARA MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

En conversación con INFOGATE, la autoridad regional destacó cómo este inicio de año, en Punta Arenas, se han concentrado en paralelo una decena de buques antárticos de distintos países: el «David Attenborough» de Reino Unido; «Carrasco» de Perú; «Xue Long 2» de República Popular China; «Ary Rongel» de Brasil; ARC “Simón Bolívar” de Colombia; “Sikuliaq” y «Roger Revelle”, ambos de Estados Unidos; «Hesperides» de España; «Noosfera» de Ucrania; y el “General Artigas” de Uruguay.

“Es impresionante lo que hoy día tenemos en la Bahía de Punta Arenas solamente en el ámbito científico antártico y paralelamente a lo que significan estos buques en la bahía de Punta Arenas”, subrayó la autoridad.

Junto a ello, resaltó que «a ese esfuerzo científico que significa tener varias decenas de científicos de distintos programas del mundo, no solamente los países que ponen a disposición estos medios, sino que los equipos que se suben a estos barcos, hoy día tenemos un movimiento en el ámbito y coordinado en su gran mayoría por INACh, extraordinario, en uno de los roles principales que tenemos en la Antártica, que ustedes saben, es un continente de ciencia y paz”.

“Entonces, lo mejor que puede hacer Chile desde el punto de vista de su presencia en la Antártica es potenciar de manera extrema la presencia científica a través de la logística y apoyo y ciencia también. Desde la región y desde el país”, añadió.

Obras públicas en la Antártica

Seguidamente, la autoridad abordó el plan de obras que se está ejecutando en esta temporada en el continente antártico.

“Estamos con obras muy importantes en Teniente Marsh. Hoy día se está prácticamente reconstruyendo completa la pista de Teniente Marsh en Base Frei”, comentó, recordando luego “toda una logística que ha significado llevar las maquinarias, llevar una barcaza independiente para llevar toda esta maquinaria a Bahía Fildes y con una coordinación que ha significado tener de tal manera la conservación de esta pista y su mejora para que continúen aterrizando los medios tanto nacionales como extranjeros que siguen ocupando la pista masivamente en verano”.

Flies se refirió a lo “que se está haciendo en Bahía Fildes, donde también tenemos un gran tráfico, no solamente de medios marinos partiendo de Punta Arenas, sino que aéreos, Brasil, Uruguay, que han estado partiendo también desde Punta Arenas. Se junta lo que se hizo la construcción del muelle, que va a ser el más importante de la península Antártica, el muelle Bahía Fildes en Isla Rey Jorge. Así que tenemos un movimiento de instalación de obras gigantesco en Rey Jorge”.

A todo lo anterior el gobernador sumó el anteproyecto de la Fibra Óptica Antártica, “proyecto respaldado por el Banco Latinoamericano y fue un aporte no reembolsable internacional para este estudio y que está llevando adelante, con apoyo del gobierno regional, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, un proyecto que está a puertas, que nos va a permitir, esperamos, este año 26, teniendo ya la factibilidad, iniciar los procesos de diseño de este salto que va a ser histórico”.

De esta forma, destacó que “vamos a poder tener la mejor conexión aérea, la mejor conexión marítima y esperamos, también como Chile, tener la mejor conexión digital a la Antártica. Y, por último, yo sumaría a todo lo que le he mencionado, que estamos ya avanzando con mucha fuerza en ya la segunda etapa del muelle multipropósito de Puerto Williams, que en resumen hoy día, junto con Punta Arenas, son los dos puntos logísticos, uno en general acá en Punta Arenas y otro más turístico que es Puerto Williams, saliendo a la Antártica”.

“Yo diría que estamos impresionados, tanto lo que es ciencia, lo que es logística con nuestras Fuerzas Armadas, lo que es turismo por aerotransporte desde la región, hoy día está en ebullición en la región”, acotó.

El impacto del turismo en Magallanes

El gobernador Flies se refirió a continuación al crecimiento del turismo en la región, partiendo por el hito que implicó la recalada del crucero turístico de gran escala “Oosterdam” de la Holland America Line en el muelle Prat de la capital regional.

“Tuvimos parte de la inversión en este gobierno regional a través de un cambio de la ley de presupuesto que ocurrió el año pasado. Tenemos un convenio amplio de programación con la empresa, lo cual permitió extender el muelle Prat, que es un muelle más que centenario acá en Punta Arenas, y también mejorar las condiciones del muelle Mardones en cuanto a superfuerzos, nuevas grúas y duplicación de tamaño. Y eso permitió, por primera vez en su historia, tener un buque de casi 300 metros, con lo que significa: antes, solo algunos pasajeros y tripulantes bajaban desde un buque a la gira en embarcaciones menores a Punta Arenas. Pero en esta ocasión bajaron miles de personas a la ciudad, con el impacto que implica. Pueden estar más horas en tierra, eso significa que pueden partir desde Punta Arena hasta Torres del Paine si quisieran. Y, efectivamente, mucho de ellos que partieron hacia allá”, relató.

Con este ejemplo, la autoridad regional comentó que “hoy día estamos, yo diría positivamente, viendo que tenemos el esfuerzo que se ha hecho durante años de reforzar nuestros puertos, de levantar los proyectos antárticos, están dando resultados. Nosotros ya tomamos el año pasado, recuperamos niveles de turismo post-pandemia, y este año va con un crecimiento aproximadamente, estimamos, del 10% sobre el año pasado”.

En ese escenario, resaltó que “va a ser un muy buen año turístico. Muy llamativo este año la incorporación, por lo que me contaban otras regiones también, se está viendo, de turismo de origen asiático. China, Japón, Corea, que no eran nuestros turistas habituales. Habitualmente vienen de Brasil, de Estados Unidos, de Europa. Y este año con mucha fuerza se han visto los asiáticos, lo cual abre todo un mundo de posibilidades turistas de dicho continente. Y yo diría que lo que es el turismo clásico acá, que es Torres del Paine, más el turismo de Fiordo, especialmente visualización de ballenas en la provincia de Magallanes, en Punta Arenas, que es un turismo que está creciendo también en forma muy importante”.

Añadió luego que “lo que es el turismo hacia el sur de Tierra del Fuego, que se está duplicando todos los años, sigue siendo pequeño, 10.000 personas, pero este año esperamos 20.000 personas. O sea, de año a año se está duplicando el número de turistas. Y para qué decir la Antártica, que está creciendo entre un 20 y un 30% anual”, ejemplificando con el crecimiento de Aerolíneas DAP, que ha incorporado 3 nuevos aviones y con frecuencias que llegan hasta 7 vuelos diarios desde Punta Arenas.

En cuanto a estadísticas, detalló que “la Región de Magallanes, turistas, solamente lo controlado que es el valor más duro que tenemos en el sur de las Torres del Paine, vamos a tener alrededor de 350.000 turistas y esperamos que en la región cerca de 900.000 turistas. Un número bastante significativo de movimiento, tomando en cuenta que en Magallanes viven menos de 200.000 personas”.

Inversiones regionales

“Uno de los pilares que tenemos, apoyando el turismo, es la extensión en el ámbito comercio, con nuestra capacidad especialmente en Zona Franca. El Gobierno Regional ha comprado un terreno extenso que se va a unir a la expansión y vamos a tener inversión importante en Zona Franca en los próximos años, a partir de este 2026”, detalló sobre otra de las fortalezas de la economía regional.

A continuación, comentó que en “hidrocarburos se está trabajando tanto en lo que es exploración permanente como en la incorporación, en subirse al carro de los trabajos que se está haciendo en Hidrógeno Verde. La ganadería está estable y la salmonicultura también está creciendo en formas significativas”.

Acerca de esto último, indicó que “se han recuperado producciones post pandemia y eso también vuelve a colocar a la salmonicultura como un eje importante del desarrollo”.

Sobre Hidrógeno Verde señaló que hay tres proyectos en evaluación.

“Uno, que es el que esperamos tenerlo aprobado a finales de este mes, va a ser el primer proyecto que se empiece a construir, esperamos el año 27, porque tiene que pasar por todo el proceso una vez lograda la RCA autorizaciones para iniciar su construcción y esperan ellos empezar la construcción del año 27”, dio a conocer, adelantando que “va a ser el primer proyecto de derivados de Hidrógeno Verde, que en este caso son e-fuel, y nosotros estimamos que el segundo proyecto, que es el de HNH, probablemente a fines del próximo año, va a estar en condiciones también de estar con todas sus aprobaciones ambientales”.

Y aunque reconoció que el escenario mundial ha enlentecido la consolidación de las energías renovables, destacó que ese colchón de tiempo le conviene mucho a la región, “porque permite que nosotros acomodemos los puertos, habilitemos vialidad y podamos tener adaptado, por ejemplo, la extensión urbana para vivienda, servicios para la población que nos va a llegar”.

Las relaciones con Argentina

Acerca de los vínculos con Argentina, considerando el cambio de Gobierno con la llegada de José Antonio Kast y su buena relación con el mandatario trasandino Javier Milei, el gobernador manifestó que, “probablemente, vamos a tener de manera política más sintonía, más cercanía entre los gobiernos y eso significa también probablemente en el ámbito de profundización de relaciones. Por eso, también, el giro de ambos presidentes en el ámbito comercial, probablemente vaya a tener un efecto, esperamos, positivo para la región”.

Posteriormente, dijo que “hoy día tenemos cientos de argentinos viniendo a nuestra ciudad de Punta Arenas desde Río Gallegos, desde Ushuaia, desde Río Grande y en la medida que la voluntad, la sintonía, tengamos mayor facilitación fronteriza, puede ser que tengamos un impacto positivo. Pero está por verse y efectivamente que los énfasis se coloquen bien. Nosotros vemos acá en Magallanes como las relaciones históricas son amplias con la Patagonia argentina”.

“Entonces en general, sí, una cercanía de gobiernos centrales, especialmente en lo que significa facilitación fronteriza, mejora las condiciones de los argentinos, probablemente mejore las condiciones de las relaciones entre ambos pueblos”, subrayó.

Fuente: infogate.cl



