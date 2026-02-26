CONSEJERO REGIONAL JUAN MORANO ABORDÓ PRESENTE Y PROYECCIONES DE LA PESCA EN MAGALLANES

En el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, el consejero regional Juan Morano se refirió a los avances y desafíos del sector pesquero en la región.

El consejero regional señaló que, además del salmón y recursos como la centolla, la región podría explorar el cultivo de otras especies y planteó que instituciones técnicas y académicas podrían evaluar nuevas alternativas productivas.

Asimismo, valoró el fortalecimiento del Instituto de Desarrollo Pesquero Artesanal y la inversión destinada al sector, destacando que la pesca magallánica tiene características distintas al resto del país, por lo que requiere políticas y apoyos acordes a su realidad.

