26 de febrero de 2026
CONSEJERO REGIONAL JUAN MORANO ABORDÓ PRESENTE Y PROYECCIONES DE LA PESCA EN MAGALLANES
Pesca y Acuicultura en Magallanes
En el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, el consejero regional Juan Morano se refirió a los avances y desafíos del sector pesquero en la región.
El consejero regional señaló que, además del salmón y recursos como la centolla, la región podría explorar el cultivo de otras especies y planteó que instituciones técnicas y académicas podrían evaluar nuevas alternativas productivas.
Asimismo, valoró el fortalecimiento del Instituto de Desarrollo Pesquero Artesanal y la inversión destinada al sector, destacando que la pesca magallánica tiene características distintas al resto del país, por lo que requiere políticas y apoyos acordes a su realidad.
Los reportes proyectan la producción a la fecha y su cumplimiento respecto a los límites máximos autorizados en sus permisos ambientales.
