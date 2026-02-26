Punta Arenas,
26 de febrero de 2026

CONSEJERO REGIONAL JUAN MORANO ABORDÓ PRESENTE Y PROYECCIONES DE LA PESCA EN MAGALLANES

​Pesca y Acuicultura en Magallanes

Juan Morano, CORE

En el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, el consejero regional Juan Morano se refirió a los avances y desafíos del sector pesquero en la región.

El consejero regional señaló que, además del salmón y recursos como la centolla, la región podría explorar el cultivo de otras especies y planteó que instituciones técnicas y académicas podrían evaluar nuevas alternativas productivas.

Asimismo, valoró el fortalecimiento del Instituto de Desarrollo Pesquero Artesanal y la inversión destinada al sector, destacando que la pesca magallánica tiene características distintas al resto del país, por lo que requiere políticas y apoyos acordes a su realidad.

Gobernador Magallanes

GOBERNADOR FLIES DESTACÓ AVANCES EN PESCA, CONECTIVIDAD Y DEPORTE EN MAGALLANES

SMA ENVÍA NOTIFICACIÓN MASIVA A 45 CENTROS SALMONEROS DE MAGALLANES PARA PREVENIR SOBREPRODUCCIÓN

​Los reportes proyectan la producción a la fecha y su cumplimiento respecto a los límites máximos autorizados en sus permisos ambientales.

​Los reportes proyectan la producción a la fecha y su cumplimiento respecto a los límites máximos autorizados en sus permisos ambientales.

ÚLTIMA REUNIÓN JUSTICIA Y PROYECTOS

SEREMI DE JUSTICIA DESTACA SIGNIFICATIVOS AVANCES Y MEJORAS EN ATENCIÓN GRACIAS A GESTIÓN SECTORIAL

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Suboficial Nelson Cárdenas Ojeda

SUBOFICIAL NELSON CÁRDENAS DETALLA EL PUENTE LOGÍSTICO ENTRE PUNTA ARENAS, BAHÍA FILDES Y LA BASE O’HIGGINS

AquaChile - Japón

AQUACHILE REFUERZA SU POSICIONAMIENTO EN ASIA Y EUROPA CON PARTICIPACIÓN EN FERIAS CLAVE DE 2026

COLUMNA DE OPINIÓN | ADAPTARSE A UN NUEVO COLEGIO

